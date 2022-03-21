«Паническая вакханалия»: Сахарную отрасль назвали самой зависимой от импорта

Рост цен на продукты в России пока обусловлен ожиданиями, а не реальной ситуацией, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов.

На фоне ажиотажного спроса россиян на сахар и гречку спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала соотечественников не поддаваться панике и не закупаться впрок, заверив, что в стране достаточно запасов круп и сахара.