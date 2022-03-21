«Паническая вакханалия»: Сахарную отрасль назвали самой зависимой от импорта
Свеклоуборочные комбайны стоят, как космический корабль, «зависимость от яйца» остается высокой, а вот со свиньями все очень неплохо, сказал НСН Анатолий Тихонов.
Рост цен на продукты в России пока обусловлен ожиданиями, а не реальной ситуацией, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов.
На фоне ажиотажного спроса россиян на сахар и гречку спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала соотечественников не поддаваться панике и не закупаться впрок, заверив, что в стране достаточно запасов круп и сахара.
«Вакханалия, которая сейчас творится с ценами, больше связана с паническими ожиданиями, чем с реальным положением дел. Но повышение цен, конечно, будет, потому что нарушена логистика, которая является важной составляющей импортных поставок. Многие страны сейчас стали "недружественными", они стреляют себе в ногу и перекрывают поставки. Импортная составляющая есть, но я не думаю, что она будет очень критична. Из санкций США и Евросоюза исключены меры, касающиеся товаров сельхозназначения, потому что все понимают, что мы не только колоссальнейший рынок, но и эта зависимость взаимная», - сказал Тихонов.
При этом он отметил, что производители пока не знают, насколько повысятся цены.
«Дефицита пока нет. "Крупняк" и монополисты подготовились к сезону, и он будет неплохой, но сами производители пока не знают, по какой себестоимости у них выйдет урожай», - констатировал эксперт.
Самой зависимой от импорта он назвал сахарную отрасль.
«От импорта зависят, прежде всего, высокотехнологичные отрасли, связанные с производством сахара. Там по семенному материалу зависимость доходит до 99%. Также сахарная отрасль зависит от стоимости сельхозтехники, там используются современные, мощные и технологичные свеклооуборочные комбайны, которые стоят как космический корабль. Вторыми по зависимости идут кукуруза и подсолнечник. Там зависимость составляет от 50 до 78%, но с техникой не так все плохо, большинство производится либо в России, либо в Белоруссии», - отметил Тихонов.
Он также указал на неплохую ситуацию со свиньями и высокую «зависимость от яйца».
«У нас практически все животноводство зависит от импорта. Прежде всего, я говорю про генетический материал. Но здесь ситуация не критичная, у нас еще остались сильные школы животноводов и генетиков, которые могут воспроизводить необходимые породы. По свиньям тоже очень неплохо. По птицеводству мы зависим от яйца инкубационного, у нас построено несколько инкубационных центров, но все равно зависимость высокая. Меньше всего зависимость у производства зерна. У нас прекрасный свой семенной материал, и все, что необходимо для сбора зерновых, в стране производится», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский в беседе с НСН опроверг «страшилки» СМИ о том, что из-за проблем с химикатами для защиты растений урожай в 2022 году якобы может оказаться заметно ниже, чем в прошлые годы.
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