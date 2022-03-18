«Рафинад опасен!» Онищенко осудил россиян, купивших несколько килограмм сахара впрок

Заместитель президента Российской Академии Образования, бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН призвал россиян перестать скупать сахар, дефицита которого в стране не будет.

«Любой рафинированный продукт опасен, и сахар-рафинад . Но скупают они его не для того, чтобы есть, а для того, чтобы чай пить, варенье варить. Это наша традиция – мы спички, соль и сахар всегда скупали, когда что-то у нас случалось, социальный рефлекс. Поэтому, конечно, скупать ничего не надо, мы сахаром себя обеспечим – это раз. Второе - употреблять сахар, особенно в старшем возрасте, я бы вообще не рекомендовал», - отметил Онищенко.