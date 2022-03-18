«Рафинад опасен!» Онищенко осудил россиян, купивших несколько килограмм сахара впрок
По словам экс-главного санитарного врача, употреблять рафинированный сахар людям старшего возраста не стоит.
Заместитель президента Российской Академии Образования, бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН призвал россиян перестать скупать сахар, дефицита которого в стране не будет.
«Любой рафинированный продукт опасен, и сахар-рафинад . Но скупают они его не для того, чтобы есть, а для того, чтобы чай пить, варенье варить. Это наша традиция – мы спички, соль и сахар всегда скупали, когда что-то у нас случалось, социальный рефлекс. Поэтому, конечно, скупать ничего не надо, мы сахаром себя обеспечим – это раз. Второе - употреблять сахар, особенно в старшем возрасте, я бы вообще не рекомендовал», - отметил Онищенко.
Россияне скупают сахар на фоне постоянных сообщений о повышении цен и инфляции, чтобы запастись впрок, но людям нужно иногда «включать голову», чтобы подумать, действительно ли им нужно хранить продукт дома тоннами, заявил ранее заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН».
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