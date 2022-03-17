Потапенко: Проблемы с сахаром решит не ФАС, а ажиотаж на «доширак»

Для прекращения ажиотажного спроса на сахар в России нужны не проверки ФАС, а товарные интервенции, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ретейлер Дмитрий Потапенко.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала антикартельные проверки крупнейших производителей сахара. Они проводятся на фоне «резкого повышения цен на сахар, а также необоснованного сокращения товара на рынке».