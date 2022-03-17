Потапенко: Проблемы с сахаром решит не ФАС, а ажиотаж на «доширак»
В России может возникнуть ажиотаж на товары длительного спроса - макароны, тушенку и «доширак», на фоне которого подорожавший сахар вернется в магазины, считает бизнесмен.
Для прекращения ажиотажного спроса на сахар в России нужны не проверки ФАС, а товарные интервенции, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ретейлер Дмитрий Потапенко.
Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала антикартельные проверки крупнейших производителей сахара. Они проводятся на фоне «резкого повышения цен на сахар, а также необоснованного сокращения товара на рынке».
«Есть единственный и неповторимый метод в случае возникновения спроса на тот или иной товар. Для купирования первичной паники нужно проводить не проверки, а товарные интервенции, надо быстро выбрасывать запасы товара, чтобы сбить ажиотажный спрос. Если, с точки зрения механики управления, продолжается использование метода "революционного штыка", люди понимают, что с управлением что-то не так. "Посадки" либо "расстрелы" никак не приводят к наличию товара. Продразверстка, которую в свое время делали большевики с маузерами, не приводила к должным результатам», - сказал Потапенко.
По его мнению, ажиотажный спрос на сахар пройдет, но не из-за проверок ФАС, а из-за другого ажиотажа.
«Можем ли мы с этим справиться? Ажиотажный спрос спадет, но не за счет проверок, а потому что люди переключатся на другой ажиотаж. Скорее всего, это будут товары длительного спроса, такие как тушенка, «дошираки», макароны. А сахар на какое-то время появится в продаже, но уже по другой совершенно цене. Для того, чтобы иметь в нужном объеме сахарный песок, нам нужны поставки, в том числе и из Украины, а также из Белоруссии, которая сейчас не занимается сельским хозяйством. Плюс иностранные структуры, с которыми мы теперь тоже не в отношениях», - разъяснил ретейлер.
Он также отметил, что ограничения по продаже товаров «в одни руки» не помогает сбить ажиотаж, а «наоборот провоцирует панику».
Ранее в четверг продуктовая сеть «Магнит» сообщила о «локальных всплесках иррационального спроса» на сахар. Между тем, в Минпромторге заверили, что никаких перебоев с сахаром не будет, и его запасов достаточно.
Корреспондент «Радиоточки НСН», попытавшийся сегодня купить в одном из московских магазинов сети «Магнолия» три килограмма сахара, получил отказ от продавщицы. «Один килограмм в одни руки», - сурово указала женщина.
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