Пустые полки в магазинах: Аграрный эксперт заявил, что низкие цены на сахар вредят рынку
Если цены на сахар упадут ниже адекватной цены, то аграриям будет невыгодно сеять дорогие семена сахарной свеклы, предупредил старший эксперт по сахарному рынку Евгений Иванов.
Во время регулирования цен на всех аграрных рынках важно «не заиграться», заявил Тelegram-каналу «Радиоточка НСН» старший эксперт по сахарному рынку Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов.
В октябре стоимость одного килограмма сахара в рознице составила около 52,8 рублей, что почти на 10% больше, чем год назад. Однако правительство призвало снизить цены.
«Весной 2022 года будет новая посевная компания. Если цены будут низковаты, то хозяйства ничего не посадят. Иногда в таких ситуациях выгоднее вообще просто сделать паузу на год и ничего не сеять. Потому что уже с февраля хозяйствам надо закупать семена сахарной свеклы и понимать, на какую цену к осени следующего года надо ориентироваться, чтобы возместить затраты», - отметил Иванов.
По его словам, оптовые цены на сахар некоторое время еще будут снижаться.
«Как правило, в конце года они растут. Розничные цены обычно реагируют с некоторым запаздыванием, поэтому до Нового года рост в рознице мы вряд ли увидим. Это если ориентироваться на нормальные оптовые цены, а не виртуальные 36 рублей, которые были установлены в начале года, их уже нет. Но если все-таки ориентироваться на цены, установленные государством, то, наверное, небольшой рост будет», - сказал специалист.
Он считает, что сдерживание цен на продукты на полке, которое правительство предложило в конце прошлого года, было «крайне болезненной мерой для игроков рынка».
«Честно говоря, вообще бы не хотелось, чтобы правительство на каком-либо товаре в России делало бы подобные вещи. Я думаю, что эта мера не позволила в достаточной мере увеличить посевные площади сахарной свеклы в этом году. Глядя на меры госрегулирования, хозяйства очень сдержанно увеличили посевные площади. Если бы их не было, посевов бы стало больше, и урожай сахарной свеклы этой осенью бы вырос», - заключил Иванов.
Ранее в Минэкономразвития рассказали, что, по прогнозу, риски роста мировых цен на сахар на ближайшие восемь недель снизились. Это произошло под влиянием ожидания хорошего урожая в Таиланде и Бразилии. До конца года внутренние цены будут сдерживаться за счет продления тарифной квоты на ввоз белого сахара в России.
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