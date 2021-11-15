Пустые полки в магазинах: Аграрный эксперт заявил, что низкие цены на сахар вредят рынку

Во время регулирования цен на всех аграрных рынках важно «не заиграться», заявил Тelegram-каналу «Радиоточка НСН» старший эксперт по сахарному рынку Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов.

В октябре стоимость одного килограмма сахара в рознице составила около 52,8 рублей, что почти на 10% больше, чем год назад. Однако правительство призвало снизить цены.

«Весной 2022 года будет новая посевная компания. Если цены будут низковаты, то хозяйства ничего не посадят. Иногда в таких ситуациях выгоднее вообще просто сделать паузу на год и ничего не сеять. Потому что уже с февраля хозяйствам надо закупать семена сахарной свеклы и понимать, на какую цену к осени следующего года надо ориентироваться, чтобы возместить затраты», - отметил Иванов.

По его словам, оптовые цены на сахар некоторое время еще будут снижаться.

«Как правило, в конце года они растут. Розничные цены обычно реагируют с некоторым запаздыванием, поэтому до Нового года рост в рознице мы вряд ли увидим. Это если ориентироваться на нормальные оптовые цены, а не виртуальные 36 рублей, которые были установлены в начале года, их уже нет. Но если все-таки ориентироваться на цены, установленные государством, то, наверное, небольшой рост будет», - сказал специалист.