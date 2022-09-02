«Токсичная валюта»: Россиян убеждают отказаться от долларов

Тулин отметил, что интересы физлиц при хранении валюты в кредитных организациях защищены в такой же степени, что и при хранении денег в рублях. Однако, отметил он, сложности с проведением валютных операций изменили природу депозитных продуктов. Тулин указал, что банки раньше клиентов почувствовали, что традиционные мировые валюты стали для России «реально опасными токсичными активами», и сейчас они просто не могут полноценно исполнить валютные обязательства.

«Исполнение банками обязательств платежом в «токсичных» валютах становится все более и более проблематичным», - сказал Тулин в интервью РБК и подчеркнул, что банки исполняют свои обязательства по валютным счетам платежами в рублях без всяких затруднений.

Он также высказал мнение, что намного безопаснее хранить и использовать в расчетах валюты стран, которые не поддерживают санкции против России.