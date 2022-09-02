«Токсичная валюта»: Россиян убеждают отказаться от долларов
Центробанк вовсю называет доллары и евро опасными активами, а специалисты и вовсе призывают россиян отказаться от «недружественной» валюты, чтобы хранить деньги в рублях и золоте.
Первый зампред Банка России Дмитрий Тулин заявил, что с введением санкций экономическая сущность валютных счетов населения изменилась, и теперь они фактически стали рублевыми с привязкой к курсу. По его словам, вводя комиссии за хранение валюты, банки делают «благое дело».
Тулин отметил, что интересы физлиц при хранении валюты в кредитных организациях защищены в такой же степени, что и при хранении денег в рублях. Однако, отметил он, сложности с проведением валютных операций изменили природу депозитных продуктов. Тулин указал, что банки раньше клиентов почувствовали, что традиционные мировые валюты стали для России «реально опасными токсичными активами», и сейчас они просто не могут полноценно исполнить валютные обязательства.
«Исполнение банками обязательств платежом в «токсичных» валютах становится все более и более проблематичным», - сказал Тулин в интервью РБК и подчеркнул, что банки исполняют свои обязательства по валютным счетам платежами в рублях без всяких затруднений.
Он также высказал мнение, что намного безопаснее хранить и использовать в расчетах валюты стран, которые не поддерживают санкции против России.
«Теоретически есть риск, что отдельные страны вдруг присоединятся к санкциям. Однако на практике географическое распределение геополитических рисков достаточно стабильно и предсказуемо», – считает Тулин.
Так, после начала спецоперации на Украине крупные российские банки попали под санкции, которые предусматривают в том числе блокировку активов и операций в валюте присоединившихся к этой кампании государств. Некоторые кредитные организации, не находящиеся под санкциями, столкнулись с принудительным закрытием корреспондентских счетов в зарубежных банках, что тоже создает сложности с проведением транзакций в валюте. Кроме того, в марте власти Соединенных Штатов и Евросоюза запретили ввозить в Россию наличные доллары и евро.
На фоне оттока средств россиян из банков в начале марта Центробанк ввел на полгода ограничения для граждан и бизнеса на снятие наличной иностранной валюты. Клиентам-физлицам разрешено снимать сумму в пределах 10 тысяч долларов или ее эквивалент в евро, если средства поступили на счет или депозит до 9 марта. С 9 апреля регулятор разрешил банкам проводить операции по обмену валюты для физлиц, но купить можно было только те доллары и евро, что поступили в кассу после этой даты. В августе Центробанк продлил ограничения еще на полгода, однако смягчил правила обмена валюты. Банки могут продавать населению наличные евро и доллары, которые поступили за счет сделок с банками-нерезидентами или в результате зачислений на счета от российских юридических лиц.
Многие эксперты в один голос заявляют, что хранить свои сбережения следует только в рублях и в валюте «дружественных стран». Некоторые специалисты и вовсе отвергают использование долларов и евро. Так, экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что россияне не должны держать деньги в валюте «потенциального противника».
«Доллар и евро для россиян – токсичная валюта, все что угодно с ней может быть. Есть те, кто находит экзотику типа азербайджанского маната, на которой можно заработать, но я рекомендую держать сбережения в рублях, в акциях или в золоте. Держать деньги в валюте потенциального противника, во-первых, не патриотично, а во-вторых, вы можете пролететь», - сказал Разуваев и подчеркнул, что банки усложняют жизнь владельцам валютных счетов не из жадности, а из-за желания их обезопасить.
В свою очередь эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что доллары как средство сбережения вообще не нужно рассматривать. Он указал, что россияне должны обращать свое внимание только на золото и рубль.
«Считаю, что у нас два средства сбережения, если говорить о консервативных инвестициях – это золото и рубль. Речь идет о рублевых корпоративных облигациях. Какую-то часть можно хранить в золоте с покупкой на брокерский счет. Валюту, как средства сбережения, не надо рассматривать. Какой смысл держать что-то в долларах, если его инфляция 8% годовых?! В безналичной форме вы просто рискуете их потерять, если банк попадет под санкции», - сказал Голубовский.
А заслуженный экономист России, бывший министр труда и социального развития Сергей Калашников придерживается другого мнения. В беседе с «Радиоточкой НСН» он выразил уверенность, что ни одна «дружественная» валюта не сможет сравниться с долларом, и он продолжит быть валютой номер один.
«Доллар сохранит свою стабильность. В обозримом будущем это будет универсальное платежное средство, потому что на сегодняшний день нет замены. Никакие валюты с ним не могут соревноваться. Доллар будет продолжать быть валютой номер один. Дело в том, что на протяжении длительного времени в качестве валюты были монеты, содержащие золото или серебро. У отдельных народов были и ракушки, но это уже экзотика. Любая денежная единица определяется той экономикой, которая является самой мощной в данный момент», - объяснил Калашников.
Так, Банк России с марта перестал раскрывать валютную структуру баланса российских кредитных организаций, но указывал на девалютизацию их активов и пассивов. Из статистики регулятора следует, что на 1 августа россияне хранили на валютных вкладах в банках 4,5 трлн рублей, или 73,7 млрд долларов. С начала года объем остатков в долларовом выражении сократился на 22,5 млрд долларов или 23,3%.
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