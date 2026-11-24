«Главное заблуждение про зиму у моря — что там холодно. Климатическая норма за десять лет, например по Геленджику: днем в декабре +10, в январе +7, в феврале +8, в марте +11. Сложность в другом: на январь приходится 119 мм осадков, на декабрь 107 мм. Для черноморского побережья это типичная зима, мягкая и влажная. Поэтому смотреть стоит на количество мест, где день проходит без зонта: холлы, в которых действительно сидят, а не пробегают насквозь, залы для занятий, крытые переходы между корпусами. Отдельный пункт для семей — есть ли на территории что-то для детей под крышей. В дождливую неделю именно это решает, выдержит поездка или сорвется», - объяснил он.

Второй признак – питание, этот пункт проверяется проще всего, добавил он.

«Перед поездкой я бы выяснял, как устроено питание в январе: в какие часы работает ресторан, каждый ли день, что есть кроме завтрака. Зимой на побережье закрывается не курорт, а инфраструктура вокруг него, и расписание заведений становится непредсказуемым. Поэтому отдельно стоит посмотреть, есть ли кухня и холодильник в самом номере. Это снимает зависимость от чужого графика: можно выспаться и позавтракать в одиннадцать, не подрываясь к восьми, потому что потом не покормят», - рассказал он.

Еще один важный показатель – транспорт, предупредил эксперт.

«Третий признак касается регулярности сообщения. Зимой расписание на побережье устроено неоднородно: аэропорт Сочи заявил на сезон 44 направления, у Краснодара их 26, а из Геленджика с 16 ноября по 27 марта выполняются ежедневные рейсы в Москву. Сезонный рейс дважды в неделю и ежедневный — это два разных продукта. На сезонном никто не полетит на три дня в феврале, потому что поездку придется кроить под расписание. Ежедневное сообщение превращает курорт в место, куда собираются за сутки», - объяснил он.

Также важно обратить внимание на то, что расположено в «радиусе часа» от гостиницы, так как зимой туристы дальше обычно не ездят. И пятый признак — кто и как обслуживает объект, когда гостей мало.

«Проверять стоит простые вещи: убирают ли номер каждый день, работает ли ресепшен круглосуточно, предлагают ли гостям что-нибудь, кроме скидки на проживание. Если единственный аргумент объекта — цена, значит плана на ноябрь у него нет», - добавил он.

Невыгодная стоимость курортов в России вытесняет туристов за рубеж на новогодние праздники, в то же время это сдерживает иностранного туриста, объяснил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

