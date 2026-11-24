Согласно документу, общая прогрессивная шкала со ставками от 13% до 22% вместо нынешних 13–15% будет распространяться на проценты по вкладам, дивиденды и доходы от операций с ценными бумагами и цифровыми правами.

Кроме того, под действие новых норм будут подпадать доходы от продажи имущества и долей участия, по договорам страхования и дарения.

Отмечается, что для денежного довольствия участников СВО и северных надбавок будут сохранены ставки 13% и 15%, прежним останется также порядок расчета необлагаемой суммы процентов по банковским вкладам.

Ранее в России предложили ввести налог на стоимость всей недвижимости в собственности гражданина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

