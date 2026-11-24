Госдума приняла закон о налоге на пассивные доходы
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, включающий пассивные доходы граждан в основную базу по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).
Согласно документу, общая прогрессивная шкала со ставками от 13% до 22% вместо нынешних 13–15% будет распространяться на проценты по вкладам, дивиденды и доходы от операций с ценными бумагами и цифровыми правами.
Кроме того, под действие новых норм будут подпадать доходы от продажи имущества и долей участия, по договорам страхования и дарения.
Отмечается, что для денежного довольствия участников СВО и северных надбавок будут сохранены ставки 13% и 15%, прежним останется также порядок расчета необлагаемой суммы процентов по банковским вкладам.
Ранее в России предложили ввести налог на стоимость всей недвижимости в собственности гражданина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиянам рассказали о бесполезных методах профилактики гриппа
- Россиянам назвали пять признаков надежного зимнего курорта
- Сеть «Четыре лапы» подтвердила гибель основателей Андрея и Марины Цыпиных
- Госдума приняла закон о налоге на пассивные доходы
- Адвокат объяснила, когда можно оставить себе найденные на улице деньги
- Россиянам назвали специальности с минимальной угрозой сокращений
- СМИ: Семь стран Евросоюза потребовали срочного запрета виз для спортсменов из РФ
- Оболонский дал советы родителям, как стать авторитетом для ребенка
- Россиянам назвали лучшие продукты для защиты мозга от инсульта
- СМИ: Зеленский заявил, что Уиткофф и Кушнер настаивают на мире «как можно скорее»