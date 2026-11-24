По её словам, в этот список также входят иммуномодуляторы, гомеопатические препараты и ударные дозы витамина С, так как их применение ни защитит от заболевания, ни ускорит выздоровление.

Эксперт указала, что бесполезны мази, масляные капли, препараты на основе серебра, антисептики в нос и чесночные «обереги».

«Антибиотики для профилактики осложнений гриппа — прямой путь к развитию устойчивости бактерий к ним», - отметила она.

Литвинова добавила, что если один из домочадцев уже заболел, что снизить вирусную нагрузку на других членов семьи помогут неспецифические меры.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что вакцинацию против гриппа в России уже прошли свыше 51 млн человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

