«Золото и облигации»: Финансист раскрыл секрет, в чем хранить деньги

Нет смысла держать деньги в долларах, когда его годовая инфляция составляет 8%, сказал НСН аналитик Дмитрий Голубовский.

Деньги сегодня выгодно хранить в рублевых корпоративных облигациях и золоте. Есть еще возможности инвестировать в китайский юань, но они очень скудные, заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Эксперт рассказал, что будет с рублем в 2023 году

Ранее сообщалось, что в следующем году на курс рубля окажут давление новые факторы, включая восстановление импорта. Колебанию нацвалюты будет способствовать и дальнейшее смягчение процентной политики Банка России. Голубовский считает, что лучше всего сегодня хранить деньги в рублевых облигациях и золоте.

«Считаю, что у нас два средства сбережения, если говорить о консервативных инвестициях – это золото и рубль. Речь идет о рублевых корпоративных облигациях. Какую-то часть можно хранить в золоте с покупкой на брокерский счет. Валюту, как средства сбережения, не надо рассматривать. Какой смысл держать что-то в долларах, если его инфляция 8% годовых?! В безналичной форме вы просто рискуете их потерять, если банк попадет под санкции. Правда, если есть инвестировать через оффшор, то это другая ситуация», - сказал Голубовский.

Россиянам предсказали доллар по 80 рублей к ноябрю

Собеседник «Радиоточки НСН» также отметил, что можно часть средств хранить в юанях, но доходность оставляет желать лучшего.

«Очень скудные возможности инвестировать в китайский юань. Риски здесь крайне переоценены, просто процентный доход низкий», - резюмировал Голубовский.

Ранее Дмитрий Голубовский в эфире НСН заявил, что рубль будет колебаться в определенных правительством пределах, при этом смягчение процентной политики Банка России никак не повлияет на курс.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:ЗолотоДеньгиИнвестицииРубль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры