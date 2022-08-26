«Золото и облигации»: Финансист раскрыл секрет, в чем хранить деньги

Ранее сообщалось, что в следующем году на курс рубля окажут давление новые факторы, включая восстановление импорта. Колебанию нацвалюты будет способствовать и дальнейшее смягчение процентной политики Банка России. Голубовский считает, что лучше всего сегодня хранить деньги в рублевых облигациях и золоте.

«Считаю, что у нас два средства сбережения, если говорить о консервативных инвестициях – это золото и рубль. Речь идет о рублевых корпоративных облигациях. Какую-то часть можно хранить в золоте с покупкой на брокерский счет. Валюту, как средства сбережения, не надо рассматривать. Какой смысл держать что-то в долларах, если его инфляция 8% годовых?! В безналичной форме вы просто рискуете их потерять, если банк попадет под санкции. Правда, если есть инвестировать через оффшор, то это другая ситуация», - сказал Голубовский.