«Золото и облигации»: Финансист раскрыл секрет, в чем хранить деньги
Нет смысла держать деньги в долларах, когда его годовая инфляция составляет 8%, сказал НСН аналитик Дмитрий Голубовский.
Деньги сегодня выгодно хранить в рублевых корпоративных облигациях и золоте. Есть еще возможности инвестировать в китайский юань, но они очень скудные, заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее сообщалось, что в следующем году на курс рубля окажут давление новые факторы, включая восстановление импорта. Колебанию нацвалюты будет способствовать и дальнейшее смягчение процентной политики Банка России. Голубовский считает, что лучше всего сегодня хранить деньги в рублевых облигациях и золоте.
«Считаю, что у нас два средства сбережения, если говорить о консервативных инвестициях – это золото и рубль. Речь идет о рублевых корпоративных облигациях. Какую-то часть можно хранить в золоте с покупкой на брокерский счет. Валюту, как средства сбережения, не надо рассматривать. Какой смысл держать что-то в долларах, если его инфляция 8% годовых?! В безналичной форме вы просто рискуете их потерять, если банк попадет под санкции. Правда, если есть инвестировать через оффшор, то это другая ситуация», - сказал Голубовский.
Собеседник «Радиоточки НСН» также отметил, что можно часть средств хранить в юанях, но доходность оставляет желать лучшего.
«Очень скудные возможности инвестировать в китайский юань. Риски здесь крайне переоценены, просто процентный доход низкий», - резюмировал Голубовский.
Ранее Дмитрий Голубовский в эфире НСН заявил, что рубль будет колебаться в определенных правительством пределах, при этом смягчение процентной политики Банка России никак не повлияет на курс.
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