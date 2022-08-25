Международные резервы России за неделю снизились на 6,6 млрд долларов

Международные резервы РФ по состоянию на 19 августа 2022 года составили 574 млрд долларов США, сообщает пресс-служба Банка России.

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«Объём международных резервов... сократился за неделю на 6,6 млрд долларов США, или на 1,1%, под воздействием отрицательной переоценки», - говорится в сообщении.

Ранее в Центробанке заявили, что по данным на 12 августа 2022 года объём международных резервов России составлял 580,6 млрд долларов, увеличившись за неделю на 5,8 млрд долларов под воздействием положительной переоценки, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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