Международные резервы России за неделю снизились на 6,6 млрд долларов

«Объём международных резервов... сократился за неделю на 6,6 млрд долларов США, или на 1,1%, под воздействием отрицательной переоценки», - говорится в сообщении.

Ранее в Центробанке заявили, что по данным на 12 августа 2022 года объём международных резервов России составлял 580,6 млрд долларов, увеличившись за неделю на 5,8 млрд долларов под воздействием положительной переоценки, сообщает RT.