Трагедия произошла 21 ноября. По информации местных властей, водитель микроавтобуса, в котором ехали 67-летние супруги, находился за рулём «в неудовлетворительном физическом состоянии, с признаками сонливости, усталости и переутомления». В какой-то момент он потерял контроль над машиной и выехал на втречную полосу.

«Компания продолжает работу, а команда сохранит ценности, заложенные основателями, и будет бережно развивать дело, которому они посвятили всю жизнь», - говорится в сообщении.

Ранее артистка команды КВН «Утомлённые солнцем» Елена Рыбалко погибла в ДТП в Адлере. Ей было 53 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

