Сеть «Четыре лапы» подтвердила гибель основателей Андрея и Марины Цыпиных
Сеть зоотоваров «Четыре лапы» подтвердила гибель основателей Андрея и Марины Цыпиных в результате ДТП в Чили. Об этом сообщает ТАСС.
Трагедия произошла 21 ноября. По информации местных властей, водитель микроавтобуса, в котором ехали 67-летние супруги, находился за рулём «в неудовлетворительном физическом состоянии, с признаками сонливости, усталости и переутомления». В какой-то момент он потерял контроль над машиной и выехал на втречную полосу.
«Компания продолжает работу, а команда сохранит ценности, заложенные основателями, и будет бережно развивать дело, которому они посвятили всю жизнь», - говорится в сообщении.
Ранее артистка команды КВН «Утомлённые солнцем» Елена Рыбалко погибла в ДТП в Адлере. Ей было 53 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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