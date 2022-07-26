Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал пять причин, почему доллар стремительно теряет свои позиции. В частности, он отметил, что доллар не обеспечен реальными товарами и ресурсами, а также, что каждой мировой валюте отведено 100 лет. Сергей Калашников считает, что заявления Володина являются политическими.

«Инфляция доллара во всем мире связана с тем, что не только США, но и другие игроки вышли на экономическую арену, что приводит к потере определенного монополизма США в долларах. А в России это только одна причина – это сокращение импорта и просто валюта не нужна. Доллар сохранит свою стабильность. В обозримом будущем это будет универсальное платежное средство, потому что на сегодняшний день нет замены. Никакие валюты с ним не могут соревноваться. Доллар будет продолжать быть валютой номер один», - сказал Калашников.