«Замены нет»: Калашников заявил, что доллар останется валютой номер один

На сегодняшний день ни одна валюта не может соревноваться с долларом, так будет и в обозримом будущем, отметил в эфире НСН Сергей Калашников. 

Инфляция доллара в мире идет из-за того, что США утратили свой монополизм на валютной арене, однако доллар будет универсальным платежным средством и дальше, заявил бывший министр труда и социального развития РФ, заслуженный экономист России Сергей Калашников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал пять причин, почему доллар стремительно теряет свои позиции. В частности, он отметил, что доллар не обеспечен реальными товарами и ресурсами, а также, что каждой мировой валюте отведено 100 лет. Сергей Калашников считает, что заявления Володина являются политическими.

«Инфляция доллара во всем мире связана с тем, что не только США, но и другие игроки вышли на экономическую арену, что приводит к потере определенного монополизма США в долларах. А в России это только одна причина – это сокращение импорта и просто валюта не нужна. Доллар сохранит свою стабильность. В обозримом будущем это будет универсальное платежное средство, потому что на сегодняшний день нет замены. Никакие валюты с ним не могут соревноваться. Доллар будет продолжать быть валютой номер один», - сказал Калашников.

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Также он прокомментировал слова Володина о том, что каждой мировой валюте отведено 100 лет. Он отметил, что в истории не было подобного и подчеркнул, что любая денежная единица определяется самой мощной экономикой мира.

«Ничего подобного в истории мы не знаем. Дело в том, что на протяжении длительного времени в качестве валюты были монеты, содержащие золото или серебро. У отдельных народов были и ракушки, но это уже экзотика. Любая денежная единица определяется той экономикой, которая является самой мощной в данный момент. До Бреттон-Вудских соглашений были самые разные варианты. Они, как правило, были связаны с самой развитой экономикой. А те причины, которые выдвигает господин Володин, мягко говоря, политического характера», - резюмировал Калашников.

Ранее инвестиционный менеджер УК «Альфа-Капитал» Тимур Нигматуллин говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что существует вероятность того, что доллар станет дороже евро.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ДолларСШАРоссия
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