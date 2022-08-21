Названы факторы, которые давят на рубль

По его словам, на российский рынок возвращаются нерезиденты из дружественных стран, часть из которых могут продавать ценные бумаги для покупки зарубежной валюты. Это может также оказывать влияние на рубль.

В настоящее время курс нацвалюты сохраняет устойчивость. Поддержку рублю оказывает высокая экспортная выручка российских компаний.

Как отметил эксперт, в скором времени можно ожидать значительного снижения курса рубля.

Напомним, укреплению российской национальной валюты способствует покупка рубля экспортерами, которые проводят подготовку к налоговым выплатам.

