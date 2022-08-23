Экономист: К концу года курс доллара вырастет до показателей 2022 года

Это связано, по его словам, с тем, что российская экономика построена на экспорте товаров в другие страны. Например, в Азии российские товары готовы покупать только со скидкой, для компенсации которой нужен высокий курс. Однако такой курс приведет к некоторому росту цен в российских магазинах, рассказал аналитик.

Разуваев полагает, что со временем курс евро может стать ниже курса доллара.

«Ослабление евро связано с тем, что он больше страдает от роста цен на энергоносители. Стран много — валюта одна, плюс Федрезерв США раньше начал повышать процентную ставку. Если брать пару «евро — доллар» через год, я думаю, мы увидим соотношение 0,82–0,84. Евро будет намного дешевле доллара» — сказал Разуваев в беседе с «Вечерней Москвой».

Ранее аналитик Богдан Зварич заявил, что укреплению российской национальной валюты способствует покупка рубля экспортерами, которые проводят подготовку к налоговым выплатам.



