«Жирные коты не лукавят!»: Россиян предупредили, что валюта стала токсичной

Россиянам не стоит сейчас хранить сбережения в долларах и евро, а лучше ориентироваться на рубли, акции и золото, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Ранее в Тинькофф Банке сообщили, что с 23 июня обслуживание счетов в иностранной валюте станет платным из-за невозможности «надежного хранения валюты» на фоне прецедентов с блокировкой за рубежом ценных бумаг частных лиц.