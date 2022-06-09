«Жирные коты не лукавят!»: Россиян предупредили, что валюта стала токсичной
Банки усложняют жизнь владельцам валютных счетов не из жадности, а из-за желания их обезопасить, сказал в эфире НСН Александр Разуваев.
Россиянам не стоит сейчас хранить сбережения в долларах и евро, а лучше ориентироваться на рубли, акции и золото, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
Ранее в Тинькофф Банке сообщили, что с 23 июня обслуживание счетов в иностранной валюте станет платным из-за невозможности «надежного хранения валюты» на фоне прецедентов с блокировкой за рубежом ценных бумаг частных лиц.
«Доллар и евро для россиян – токсичная валюта, все что угодно с ней может быть. Есть те, кто находит экзотику типа азербайджанского маната, на которой можно заработать, но я рекомендую держать сбережения в рублях, в акциях или в золоте. Держать деньги в валюте потенциального противника, во-первых, не патриотично, а во-вторых, вы можете пролететь», - сказал Разуваев.
По его мнению, банки не лукавят, говоря о ненадежности хранения валюты.
«Это обосновано, потому что ваши коррсчета и любые активы за рубежом могут быть заморожены, есть дополнительные риски. Они не лукавят. Банкир должен быть жадным по определению, это жирный кот, но здесь все абсолютно справедливо, они правы», - указал экономист.
При этом Разуваев объяснил, почему такие меры введены банками только сейчас.
«Ситуация ухудшается, многие ведущие банки попали под санкции, отключены от SWIFT и прочее. Люди увидели, что нынешняя ситуация надолго, в один день банки не могут реагировать, это тоже люди. Многие психологически просто не верят в плохое, но я думаю, что в этом году нас ждет еще много неприятных сюрпризов, поэтому надо ко всему относиться спокойно», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В конце мая финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко говорил НСН что курсы доллара и евро в районе 60 рублей - это еще не дно для этих валют. При этом он раскритиковал действия Центробанка, сравнив его с «маньяком в состоянии аффекта».
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