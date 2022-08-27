Подъем и девальвация. Финансисты спорят о судьбе рубля из-за смягчения условий продажи валюты в РФ

Деньги сегодня выгодно хранить в рублевых корпоративных облигациях и золоте. Есть еще возможности инвестировать в китайский юань, но они очень скудные, заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Считаю, что у нас два средства сбережения, если говорить о консервативных инвестициях – это золото и рубль. Речь идет о рублевых корпоративных облигациях. Какую-то часть можно хранить в золоте с покупкой на брокерский счет. Валюту, как средства сбережения, не надо рассматривать. Какой смысл держать что-то в долларах, если его инфляция 8% годовых?! В безналичной форме вы просто рискуете их потерять, если банк попадет под санкции. Правда, если есть инвестировать через оффшор, то это другая ситуация», - сказал Голубовский.