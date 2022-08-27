Подъем и девальвация. Финансисты спорят о судьбе рубля из-за смягчения условий продажи валюты в РФ
Финансисты назвали россиянам лучшую валюту для сбережения средств и поспорили о курсе рубля.
Центробанк (ЦБ) разрешил продажу населению долларов и евро, которые получены из различных источников, а не только тех, что поступили в кассы от физлиц после 9 апреля. При этом запрет на реализацию валюты, полученной «в рамках сделок по купле-продаже банкнот иностранной валюты за безналичную иностранную валюту или безналичные рубли», заключенных с российскими банками или ЦБ, сохраняется. Об этом сообщает Frank Media со ссылкой на письмо Центробанка, разосланное в кредитно-финансовые организации.
Деньги сегодня выгодно хранить в рублевых корпоративных облигациях и золоте. Есть еще возможности инвестировать в китайский юань, но они очень скудные, заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Считаю, что у нас два средства сбережения, если говорить о консервативных инвестициях – это золото и рубль. Речь идет о рублевых корпоративных облигациях. Какую-то часть можно хранить в золоте с покупкой на брокерский счет. Валюту, как средства сбережения, не надо рассматривать. Какой смысл держать что-то в долларах, если его инфляция 8% годовых?! В безналичной форме вы просто рискуете их потерять, если банк попадет под санкции. Правда, если есть инвестировать через оффшор, то это другая ситуация», - сказал Голубовский.
Многие эксперты сходятся во мнении, что слишком крепкий рубль будет сильно вредить экономике страны. Так, инвестиционный менеджер УК «Альфа-Капитал» Тимур Нигматуллин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что при крепком курсе рубля начинает расти себестоимость товаров и услуг, а от этого дорожает продукция.
«Если курс рубля укрепляется, то, при прочих равных, себестоимость производства товаров или услуг становится выше, чем у зарубежных конкурентов, допустим в Китае. Соответственно, чем выше себестоимость, тем выше цена на продукцию. А чем выше цена, тем ниже спрос. При этом чем ниже спрос, тем меньше продажи. А от маленьких продаж идет замедление экономического роста», - говорил Нигматуллин.
По мнению бывшего министра экономики России Андрея Нечаева, России сейчас выгодна девальвация национальной валюты. Об этом он заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». По его мнению, для бюджета страны и экспортеров, девальвация выгоднее курса рубля на уровне 50 рублей за доллар, который может сложиться в случае снятия валютных ограничений и успеха параллельного импорта.
«Во-первых, это зависит от того, когда Центробанк снимет валютные ограничения, которые он установил четыре месяца назад. В частности, это запрет на вывоз валюты за рубеж для нерезидентов и на свободную покупку валюты гражданами. Второе - это зависит от ситуации с импортом, который сейчас катастрофически сжался. Если параллельный импорт заработает, на что надеется правительство РФ, спрос на валюту вырастет, и курс ослабнет. А если он не будет активно развиваться под угрозой вторичных санкций или по другим причинам, наверное, курс будет примерно на сегодняшних уровнях», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее экономист Александр Разуваев сделал прогноз о росте курса доллара до 70–80 рублей к осени. По его мнению, в ближайшее время курс и доллара, и евро составит 62–64 рубля. Однако в течение осени может достигнуть показателей начала 2022 года.
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