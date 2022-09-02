ЦБ РФ: валютные счета россиян превратились в «де-факто рублевые»
В настоящее время валютные счета граждан России фактически являются рублевыми.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин. «Можно сказать, что изменилась экономическая сущность валютных счетов: они фактически превращаются в рублевые с привязкой к валютному курс», – сказал он.
Отмечается, что финансовые учреждения без затруднений могут исполнять свои обязательства по валютным счетам платежами в российской национальной валюте, но исполнение обязательств платежом в «токсичных валютах» становится все более проблематичным.
Напомним, Центробанк разрешил продажу населению долларов и евро, которые получены из различных источников, а не только тех, что поступили в кассы от физлиц после 9 апреля.
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