США заменили Россию? ЕС нашел поставщика «голубого топлива»

АМЕРИКАНСКИЙ ГАЗ – НАДЕЖНЫЙ ИСТОЧНИК?

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пленарной сессии Европарламента заявила, что ЕС заместил все выбывшее российское «голубое топливо» поставками из «надежных источников». Как сообщило издание The Wall Street Journal, европейские компании начали вести переговоры с производителями СПГ о покупке топлива и на последующие годы.

«Немецкие компании, в том числе производитель химической продукции BASF и коммунальное предприятие Uniper, в последние недели вели переговоры с американскими экспортерами СПГ и другими о потенциальных сделках по поставкам газа, которые, вероятно, начнутся во второй половине десятилетия», — говорится в публикации со ссылкой на источники.

Отмечается, что газовые хранилища в ЕС заполнены примерно на 95%. При этом, по прогнозам аналитиков, хотя этой зимой континенту удастся избежать энергетической катастрофы, обеспечить поставки энергоресурса на следующую зиму для государств ЕС станет труднее, так как большая часть поставок из России прекращена, а глобальная конкуренция за ограниченные поставки СПГ растет.