США заменили Россию? ЕС нашел поставщика «голубого топлива»
Евросоюз заместил выбывший из поставок российский газ, однако европейцы хотят более низких цен, между тем США намереваются стать крупнейшим поставщиком сжиженного газа в мире.
Евросоюз утверждает, что полностью заместил выбывший из поставок российский газ поставками СПГ и трубопроводным газом от других поставщиков. При этом европейские компании хотят более низких цен от американских поставщиков, утверждая, что США выигрывают от энергокризиса. На этом фоне эксперты считают, что ЕС, жертвуя своими интересами в угоду заокеанским «друзьям», понесет огромные экономические потери без российского газа.
АМЕРИКАНСКИЙ ГАЗ – НАДЕЖНЫЙ ИСТОЧНИК?
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пленарной сессии Европарламента заявила, что ЕС заместил все выбывшее российское «голубое топливо» поставками из «надежных источников». Как сообщило издание The Wall Street Journal, европейские компании начали вести переговоры с производителями СПГ о покупке топлива и на последующие годы.
«Немецкие компании, в том числе производитель химической продукции BASF и коммунальное предприятие Uniper, в последние недели вели переговоры с американскими экспортерами СПГ и другими о потенциальных сделках по поставкам газа, которые, вероятно, начнутся во второй половине десятилетия», — говорится в публикации со ссылкой на источники.
Отмечается, что газовые хранилища в ЕС заполнены примерно на 95%. При этом, по прогнозам аналитиков, хотя этой зимой континенту удастся избежать энергетической катастрофы, обеспечить поставки энергоресурса на следующую зиму для государств ЕС станет труднее, так как большая часть поставок из России прекращена, а глобальная конкуренция за ограниченные поставки СПГ растет.
Издание также указывает, что европейские компании обеспокоены из-за энергетической безопасности, потому что не хотят подписывать долгосрочные контракты. Кроме того, европейцы хотят более низких цен от американских поставщиков, утверждая, что США выигрывают от энергокризиса.
Так, исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис 3 ноября отметил, что США стали вторым по объемам поставщиком газа для Европы после Норвегии. Он уточнил, что США поставляют в Евросоюз СПГ.
«Мы смогли полностью изменить структуру поставщиков. Норвегия теперь является крупнейшим поставщиком природного газа в Европейский союз, за которой следуют США с СПГ», — сообщил он на экономической конференции Банка Латвии, которая транслировалась на сайте ЕК.
Таким образом, после прекращения поставок российского газа в ряд стран ЕС, Соединенные Штаты «активизировались». Как сообщал в середине октября помощник американского госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт, США поставляют в Европу уже 70% СПГ, предназначенного на экспорт. Он подтвердил приверженность американских властей совместной работе по предотвращению дефицита энергии, роста инфляции и дальнейшего экономического спада.
«США мобилизуют свои ресурсы по экспорту природного газа, чтобы обеспечить нужды Европы. Факт, что США будут крупнейшим поставщиком сжиженного газа в мире в нынешнем году», — заявил Пайетт в интервью для болгарского телеканала bTV и подчеркнул, что Соединенные Штаты являются крупнейшим производителем энергетических ресурсов в мире и намерены удерживать эту позицию еще долгое время.
ПОТЕРЯЛА ЛИ РОССИЯ ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК
Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Россия навсегда потеряла свой основной европейский рынок газа и нефти. По мнению Бирола, Россия несет крупные убытки из-за падения поставок в Европу, так как три четверти экспорта российского природного газа и 55% нефти приходились на поставки в ЕС.
«Европа — самый крупный энергетический рынок для России, очень важный и надежный клиент. Россия потеряла этого клиента — и потеряла его точно навсегда», — заявил он в эфире итальянского телеканала Rainews24.
По словам директора МЭА, Россия постарается найти новых клиентов, однако столкнется с логистическими и экономическими проблемами, в особенности для газа. Бирол полагает, что для перевода поставок в Китай понадобится порядка десяти лет.
Однако многие эксперты и политики уверены, что масштабные потери понесет именно Евросоюз. Как отмечал заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», страны Евросоюза совершают экономическое самоубийство в попытке поступиться своими энергетическими интересами в угоду заокеанским «друзьям».
«В потерях Европы виновата ее оголтелая санкционная политика, а также стремление поступиться своими энергетическими интересами в угоду заморским старшим товарищам. Согласно статистическим выкладкам, цена на энергоресурсы для европейских импортеров и в целом потребителей выросла во много раз. А вот Россия, несмотря на сокращение поставок в газовой сфере, получила рекордную выручку и продолжает зарабатывать значительные средства от экспорта и газа, и нефти. Нельзя исключать, что российский газ будет продолжать поступать в Европу, например, через тот же турецкий хаб. Не все страны довольны, когда им предлагают совершить экономическое самоубийство ради непонятных целей», - объяснял Гривач.
Несмотря на энергетический кризис, Европа продолжает обсуждать варианты усиления санкций, включая введение потолка цен на нефть и газ. Накануне Европейская комиссия предложила установить потолок цен на российский газ на уровне 3 тысячи долларов за тысячу кубических метров.
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