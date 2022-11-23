«Не против России»: Европа ввела высокий потолок цен на газ, чтобы он не ушел в Азию
ЕС невыгодно было устанавливать потолок цен на газ ниже, чем он стоит на азиатском рынке, потому что возник бы дефицит, сказал НСН аналитик Игорь Юшков.
Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН заявил, что высокий потолок цен на газ в Европе установлен для того, чтобы все топливо не ушло на азиатский рынок, а предельный порог может быть пересмотрен.
Ранее газета Financial Times сообщала, что предложенный Еврокомиссией уровень цен на газ на уровне трех тысяч долларов за тысячу кубометров вряд ли будет принят, им недовольны даже в странах ЕС, поддерживающих ограничение стоимости топлива. Юшков считает, что это компромиссное решение, которое позволит Евросоюзу избежать дефицита топлива.
«Почему такой высокий потолок? Он призван ограничивать цены, чтобы они не уходили за 4, 5 тысяч долларов, но с другой стороны был бы достаточно высоким, чтобы газ не уходил на азиатские рынки. На азиатском рынке газ сейчас стоит 1200-1500 долларов, зимой, может, повыше будет, если бы европейцы установили цену потолка ниже этого порога, то все танкеры бы отправились в Азию и возник бы дефицит. В Европе прикинули, что в Азии стоимость газа не будет 3 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в Европе может быть, потому рынок останется привлекательным для поставщиков. Если так случится, что в Азии газ станет дороже установленного в Европе потолка, то цены снова будут повышены», - сказал Юшков.
Собеседник НСН указал, что потолок цен на газ касается не только российского топлива, потому речи об очередном санкционном давлении на РФ не идет.
«Мы видим компромиссное решение, вроде заявили, что будет потолок цен и отказаться от этой идеи уже нельзя – покажут слабость, а им это не с руки. Важно отметить, что этот потолок цен установлен не только для российского газа, а для всего – СПГ, норвежского, алжирского, азербайджанского. Потому это не санкции против России, просто европейцы создают инструмент ограничения роста цен», - пояснил Юшков.
Аналитик отметил, что в ряде стран Евросоюза выступают против вмешательства в газовый рынок.
«Чем выше цена, тем выше привлекательность новых проектов, начнут разрабатываться новые месторождения и рынок сбалансируется», - говорит Юшков.
Что касается реакции России, то, по словам Юшкова, Газпром будет следовать формуле цены и если европейцы не согласятся с условиями, то поставки газа будут ограничены.
«Думаю, что Россия будет формально воспринимать ситуацию. У Газпрома с европейскими компаниями есть контракты, там прописана формула ценообразования. Если цена газа по ней будет выше трех тысяч долларов, а они не согласятся оплачивать, то Газпром будет это рассматривать как нарушение контракта. Новый газ не придет, пока они не оплатят предыдущие поставки», - резюмировал аналитик.
Ранее заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», заявил, что ситуация с оседанием на Украине газа, предназначенного для Молдавии, может оставить Кишинев без топлива.
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