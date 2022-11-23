«Не против России»: Европа ввела высокий потолок цен на газ, чтобы он не ушел в Азию

Ранее газета Financial Times сообщала, что предложенный Еврокомиссией уровень цен на газ на уровне трех тысяч долларов за тысячу кубометров вряд ли будет принят, им недовольны даже в странах ЕС, поддерживающих ограничение стоимости топлива. Юшков считает, что это компромиссное решение, которое позволит Евросоюзу избежать дефицита топлива.

«Почему такой высокий потолок? Он призван ограничивать цены, чтобы они не уходили за 4, 5 тысяч долларов, но с другой стороны был бы достаточно высоким, чтобы газ не уходил на азиатские рынки. На азиатском рынке газ сейчас стоит 1200-1500 долларов, зимой, может, повыше будет, если бы европейцы установили цену потолка ниже этого порога, то все танкеры бы отправились в Азию и возник бы дефицит. В Европе прикинули, что в Азии стоимость газа не будет 3 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в Европе может быть, потому рынок останется привлекательным для поставщиков. Если так случится, что в Азии газ станет дороже установленного в Европе потолка, то цены снова будут повышены», - сказал Юшков.