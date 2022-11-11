В ЕС заявили, что накопленных резервов газа хватит на зиму

Евросоюз накопил достаточные резервы газа, его хватит на зиму, заявил еврокомиссар Паоло Джентилони, передает РИА Новости.

Сообщается, что на данный момент газовые хранилища ЕС заполнены на 95%, общая емкость составляет около 110 миллиардов кубометров.

Подземные газовые хранилища Германии заполнены на 99,54%, сообщает пресс-служба Федерального сетевого агентства ФРГ.

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Регулятор также отметил, что поставки голубого топлива в страну «в настоящее время стабильны, их безопасность гарантирована».

Газовые хранилища Италии также заполнены более чем на 95%, такой результат стал возможен благодаря системной работе. Об этом сообщила энергетическая инфраструктурная компания Snam.

Ранее глава министерства по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что страны Евросоюза в настоящее время работают над сокращением зависимости от импорта российского газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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