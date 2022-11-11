В ЕС заявили, что накопленных резервов газа хватит на зиму

Регулятор также отметил, что поставки голубого топлива в страну «в настоящее время стабильны, их безопасность гарантирована».

Газовые хранилища Италии также заполнены более чем на 95%, такой результат стал возможен благодаря системной работе. Об этом сообщила энергетическая инфраструктурная компания Snam.

Ранее глава министерства по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что страны Евросоюза в настоящее время работают над сокращением зависимости от импорта российского газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

