Газохранилища в Германии заполнили на 100%

В пресс-службе ведомства отметили, что газоснабжение в ФРГ в настоящее время стабильное, энергобезопасность страны обеспечена.

Также указывается, что на прошлой неделе благодаря погоде в Германии сократилось потребление газа, так как температура воздуха была на 1,9 градуса выше средних показателей, однако граждан и компании по-прежнему призывают к экономии голубого топлива.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) объявила, что Европа заменила российский газ, поставки которого в 2022 году резко сократились, на сжиженный природный газ (СПГ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».