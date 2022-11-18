Россия начала поставки газа в Азербайджан
Россия приступила к поставкам газа в Азербайджан по новому договору купли-продажи 15 ноября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил «Газпром».
Уточняется, что договор будет действовать до марта 2023 года. Соглашение было подписано с Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR). Предположительно, в сопредельную страну будет поставлено около миллиарда кубометров топлива, о целях договора для SOCAR не сообщается.
Известно, что у Баку есть свои запасы газа, которые страна активно экспортирует, главным образом в Турцию, а далее транзитом в европейские государства. Импорт российского топлива в Азербайджан может быть обусловлен как возросшим объемом экспорта, так и последующим транзитом газа в Иран, с которым Россия ранее подписала договор о своповых продажах.
По какой цене Азербайджан будет закупать газ у России, неизвестно, но в обоих случаях она будет существенно ниже, чем та, что формируется на газовых биржах Европы.
Ранее немецкий концерн Uniper сообщил о полном прекращении поставок газа со стороны «Газпрома». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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