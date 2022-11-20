Эксперт предрек резкое подорожание газа

Стоимость газа в Европе может резко возрасти к концу зимы, сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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По его словам, газ будет дорожать до трех тысяч за кубометр на фоне возможного сокращения поставок из РФ. Пик цен придется на конец отопительного сезона, так как топлива станет меньше.

«Сверхвысокие» цены на газ могут установиться в феврале-марте. «Здесь всё будет зависеть от того, какая будет зима», — отметил Юшков.

Стоимость газа в Европе 14 ноября выросла почти на 20%, 15 ноября она поднялась еще на 8%. Подобная динамика была связана с похолоданием в регионе, а также с известием о том, что ремонт завода по сжижению природного газа Freeport (США) займет несколько недель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:ЕвропаГаз
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