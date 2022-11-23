В Евросоюзе заявили, что полностью заместили российский газ
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Евросоюзу удалось полностью заместить выбывшее российское топливо, сообщает РИА Новости.
По её словам, этого удалось достичь за счёт поставок сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа «из надёжных источников».
«Мы полностью заместили газ, который больше не поставляется из России, СПГ или дополнительным трубопроводным газом из надёжных источников», - сказала она.
Ранее США с января по октябрь поставили Евросоюзу около 48 млрд куб. метров СПГ, что превышает показатель за весь 2021 год на 26 млрд куб. метров, сообщает RT.
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