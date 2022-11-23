В Евросоюзе заявили, что полностью заместили российский газ

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Евросоюзу удалось полностью заместить выбывшее российское топливо, сообщает РИА Новости.

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По её словам, этого удалось достичь за счёт поставок сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа «из надёжных источников».

«Мы полностью заместили газ, который больше не поставляется из России, СПГ или дополнительным трубопроводным газом из надёжных источников», - сказала она.

Ранее США с января по октябрь поставили Евросоюзу около 48 млрд куб. метров СПГ, что превышает показатель за весь 2021 год на 26 млрд куб. метров, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российский ГазРоссияЕвросоюз
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