Глава Международного энергетического агентства Бирол заявил, что Россия навсегда потеряла свой основной европейский рынок нефти и газа. Об этом сообщило агентство РИА Новости. По мнению Бирола, Россия несет крупные убытки из-за падения поставок в Европу, так как три четверти экспорта российского природного газа и 55% нефти приходились на поставки в Европу. Гривач убежден, что убытки несет как раз европейский рынок.

«В потерях Европы виновата ее оголтелая санкционная политика, а также стремление поступиться своими энергетическими интересами в угоду заморским старшим товарищам. Согласно статистическим выкладкам, цена на энергоресурсы для европейских импортеров и в целом потребителей выросла во много раз, причем не только на российские. А вот Россия, несмотря на сокращение поставок в газовой сфере, получила рекордную выручку и продолжает зарабатывать значительные средства от экспорта и газа, и нефти. К тому же, полагаю, что по нефти возможны дальнейшие позитивные изменения, так как похоже, что у нефтяных цен есть потенциал роста. Конечно, в среднесрочной перспективе будут некие изменения, в том числе, и в сфере логистики. Но мы будем финансировать их за счет европейских потребителей, той сверхприбыли, которую они, благодаря, в том числе, “мудрым” советам господина Бирола и его организации, не получат», — сказал Гривач.

Также собеседник НСН подробно рассказал о том, с какими трудностями столкнулись европейские потребители.

«Страны Евросоюза платят непомерную цену за свои ошибки. Уже стоит вопрос о том, не замерзнет ли Европа предстоящей зимой и какими будут издержки. Раньше об этом и помыслить было невозможно. Европейские политические деятели явно не могут занести себе в актив их призывы к гражданам выключить отопление, экономить, возможно, лишиться работы, отказаться от привычного комфорта, поменять образ жизни и так далее. Также они последовательно разрушают все принципы функционирования государства. Всерьез идет разговор о регулировании цен, отказе от рыночного ценообразования, от «зеленой повестки» (сейчас разрешают использовать уголь, топить мазутом, снимают все введенные ранее ограничения, и это по цепочке толкает всю историю с декарбонизацией в пропасть). Большинство граждан именно так и поступает, увеличивая количество вредных выбросов, углекислого газа и других частиц, представляющих угрозу для окружающей среды. И здесь опять можно “добрым словом” вспомнить Бирола», — отметил аналитик.

Гривач прокомментировал заявление Бирола о том, что для переориентации поставок в Китай потребуется десять лет.

«Это справедливое замечание, так как какое-то время потребуется на строительство газопроводов. Теоретически и практически это можно сделать быстрее при достижении договоренностей. Кроме того, нельзя исключать, что российский газ будет продолжать поступать в Европу, например, через тот же турецкий хаб. Не все страны довольны, когда им предлагают совершить экономическое самоубийство ради непонятных целей. Иными словами, предлагают назло бабушке отморозить уши», — подчеркнул он.

В заключение аналитик оценил реальность и сроки появления газового хаба в Турции.

«Думаю, его реально создать даже до того, как могут быть приняты и реализованы серьезные инвестиционные проекты по расширению инфраструктуры. На базе действующей инфраструктуры и при небольших вложениях можно организовать подобный хаб на приличный объем газа, сопоставимый с тем, который сейчас поступает из Азербайджана на европейский рынок. Как Турция, движимая желанием создать ценовые ориентиры, так и Россия, испытывающая проблемы с доставкой газа на европейский рынок напрямую, заинтересованы в строительстве хаба. Однако необходимо сделать еще определенные шаги и провести переговоры, которые уже начались», — заключил Гривач.

Ранее газета Global Times отметила, что европейцы начали осознавать, что стали жертвами глобальной стратегии США.

