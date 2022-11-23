Еврокомиссия предложила ввести потолок цены на газ на уровне $3000 за тысячу кубометров
Потолок цен на поставки газа из России может составить около $3000 за 1 тысячу куб. м. Об этом сообщили в Еврокомиссии.
Как отмечается в пресс-релизе ЕК, ограничения будут действовать на нидерландском газовом хабе TTF, пишет Газета.ру.
«"Потолок безопасности" в отношении цен на газ будет включаться автоматически при соблюдении одновременно двух условий: превышении цены контракта на TTF "на месяц вперед" 275 евро/МВт.ч в течение двух недель и превышении на 58 евро/МВт.ч (616 долларов за 1 куб. м) в течение двух недель», — подчеркнули в органе власти.
В ЕК указали, что потолок цен необходим для предупреждения будущего роста цен на газ, отмечает телеканал «360». Механизм может быть активирован с 1 января следующего года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 460 / сут.
Умерли
392 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 444 / сут.
- Хакеры RaHDit обнародовали данные более 400 курсантов и преподавателей Академии СБУ
- Еврокомиссия предложила ввести потолок цены на газ на уровне $3000 за тысячу кубометров
- Глава МИД Украины: У ЕС нет права «уставать» от помощи Киеву
- Пожар в жилом доме Норильска: есть жертвы
- Джонсон: Германия предлагала Украине сдаться
- Организаторы «Евровидения»: вопрос участия россиян остается открытым
- Перечислены самые опасные пароли
- США сделали ряд исключений из санкций в отношении российской нефти
- Назван лучший курорт для романтического отдыха
- СМИ: власти США недовольны Зеленским
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru