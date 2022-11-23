Еврокомиссия предложила ввести потолок цены на газ на уровне $3000 за тысячу кубометров

Как отмечается в пресс-релизе ЕК, ограничения будут действовать на нидерландском газовом хабе TTF, пишет Газета.ру.

«"Потолок безопасности" в отношении цен на газ будет включаться автоматически при соблюдении одновременно двух условий: превышении цены контракта на TTF "на месяц вперед" 275 евро/МВт.ч в течение двух недель и превышении на 58 евро/МВт.ч (616 долларов за 1 куб. м) в течение двух недель», — подчеркнули в органе власти.

В ЕК указали, что потолок цен необходим для предупреждения будущего роста цен на газ, отмечает телеканал «360». Механизм может быть активирован с 1 января следующего года.