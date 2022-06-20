«Снижение аренды и слабый спрос»: Как санкции отразились на рынке коммерческой недвижимости

По его словам, владельцы складской недвижимости понимают ситуацию, однако не горят желанием сильно снижать арендную плату. Так, в среднем собственники снижают плату на 10%.

«Все всегда по-разному. Все зависит от конкретной локации и склада. В целом, никто не хочет идти на понижение больше 10%. Но понижение стоимости аренды есть и на 30%, тут все индивидуально», - указал Бендриков.

В свою очередь управляющий партнер компании полного цикла в сегменте коммерческой и жилой недвижимости Nikoliers Николай Казанский в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что в ближайшее время абсолютно все владельцы складов будут вынуждены снижать цены за аренду.

«В складах речь идет о том, что много площадей было заложено под ввод с арендаторами. Сейчас они, соответственно, будут пытаться сдать в субаренду, то есть дополнительные площади выведут на рынок. И в складских помещениях ожидается, что коррекция (ценовая – прим. НСН) будет», - сказал Казанский.