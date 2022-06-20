«Снижение аренды и слабый спрос»: Как санкции отразились на рынке коммерческой недвижимости

Участники рынка в эфире НСН рассказали, на сколько собственники готовы снижать плату за аренду, а также помещения каких назначений пострадали больше всего. 

Санкции из-за спецоперации на Украине и уход зарубежных компаний ударили по российскому рынку коммерческой недвижимости. Пострадали офисные, складские помещения и торговые площади в ТЦ. При этом владельцы складов уже вынуждены снижать аренду и пересматривать договоры, так как бизнес начинает уходить дальше от черты города.

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СКЛАДЫ БЕЗ ВЗРЫВНОГО СПРОСА

Сегмент складской недвижимости, заметно выросший в пандемию, может серьезно пострадать в нынешнем кризисе. По прогнозам специалистов, по итогам 2022 года спрос на такие объекты в Москве и Подмосковье может снизиться почти в четыре раза. Как рассказал эксперт по недвижимости Олег Бендриков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», бизнес уже начал пересматривать договоры аренды со складами и искать помещения не в Москве, а в области. При этом помещения под склады уже начинают массово освобождаться из-за ухода иностранных компаний и банкротств бизнеса.

«В целом на рынке недвижимости наблюдается падение спроса. Это сказывается как на аренде, так и на покупке. Если говорить конкретно про складскую недвижимость, то большинство собственников бизнеса пересматривают действующие договоры аренды. Кто-то удаляется подальше в область, потому что там стоимость аренды дешевле, чем в городе. В связи с этим, например, в Москве, освобождается большое количество складов и коммерческой недвижимости. Плюс пострадало большое количество бизнеса, многие компании закрыли свою деятельность на территории России. А крупные иностранные компании арендовали большое количество складов в Москве. За счет этого тоже освободились площади. Для того, чтобы их сдать, собственникам приходится дисконтировать», - сказал Бендриков.
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По его словам, владельцы складской недвижимости понимают ситуацию, однако не горят желанием сильно снижать арендную плату. Так, в среднем собственники снижают плату на 10%.

«Все всегда по-разному. Все зависит от конкретной локации и склада. В целом, никто не хочет идти на понижение больше 10%. Но понижение стоимости аренды есть и на 30%, тут все индивидуально», - указал Бендриков.

В свою очередь управляющий партнер компании полного цикла в сегменте коммерческой и жилой недвижимости Nikoliers Николай Казанский в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что в ближайшее время абсолютно все владельцы складов будут вынуждены снижать цены за аренду.

«В складах речь идет о том, что много площадей было заложено под ввод с арендаторами. Сейчас они, соответственно, будут пытаться сдать в субаренду, то есть дополнительные площади выведут на рынок. И в складских помещениях ожидается, что коррекция (ценовая – прим. НСН) будет», - сказал Казанский.
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При этом он отметил, что на сегодняшний день падение спроса на складскую недвижимость проходит настолько заметно, потому что спрос на склады в 2021 году был максимальным за всю историю.

«Тут нужно понять, что объем обращения 2021 года был максимальным за всю историю. Это случилось за счет взрывного роста онлайн-ретейлеров. И поэтому сейчас наиболее ощутимо падение будет именно складского сектора просто из-за того, что предыдущий год был взрывной даже не по объемам ввода, а по объемам реализации. То есть, многие объекты, которые были подписаны – это были будущие объекты, которые еще не построены. Но уже сделки по аренде и продаже были заключены. Похожую ситуацию мы видели в 2014 году в офисном секторе, когда огромный объем площадей выходил на рынок и дальше это отразилось на офисном секторе. Сейчас череда складского пришла», - подчеркнул Казанский.

ОФИСЫ – СПРАВЯТСЯ, УДАР ЖДЕТ ТЦ

Не самая лучшая ситуация складывается также на рынке торговой и офисной недвижимости. Эксперт Олег Бендриков напомнил НСН, что из торговых центров съехало много иностранных ретейлеров, а вместе с тем они закрыли и договоры аренды. При этом он рассказал, что собственники ТЦ совсем не хотят понижать новым арендаторам стоимость платежа, потому что привыкли получать хорошую прибыль.

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«Большинство ретейловских площадок, если говорить о торговых центрах, съехало. Закрылось по несколько магазинов, которые, например, относятся к одному иностранному бренду. Все они закрылись на неопределенный срок. Большинство из них сейчас закрывают договоры аренды, помещения освобождаются и их очень много. Но здесь собственники торговых центров не хотят понижать стоимость, потому что просто привыкли получать хорошую прибыль. В целом, заходят и российские компании, но количество помещений большое. Сейчас выживают только рестораны, потому что помещения именно на первой линии активно пользуются спросом», - сказал Бендриков.

А управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский отметил, что многие компании, которые временно закрыли свои магазины в России, все же продолжают платить часть аренды собственникам помещений.

«Уход иностранных компаний больше может отразиться именно на торговой недвижимости. На сегодняшний день компании закрыли магазины, но все-таки из договоров аренды выйти не так легко. Соответственно компании ведут себя прилично», - сказал Казанский.
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Он также указал на то, что уход зарубежных компаний не критично скажется на рынке офисной недвижимости. По словам Казанского, в России нет переизбытка ввода площадей в офисном секторе. При этом от подчеркнул, что если все иностранные компании перестанут платить хоть часть аренды, то по ТЦ это нанесет сильный удар.

«Иностранные компании, которые уходят – это не критично отразится на рынке офисной недвижимости. У нас нет переизбытка ввода площадей в офисном секторе, поэтому я не думаю, что это будет сильно ощутимо. А в ретейле – нужно подождать до осени. Компании должны принять решение: остаются они и открываются под другими брендами, либо уходят и перестают платить аренду. Тогда это может быть ощутимо для торговых центров. Пока магазины закрыты, объем посетителей ТЦ снизился, но при этом арендную плату, пусть не в полном объеме, но арендатор оплачивает», - сказал управляющий партнер Nikoliers.

Также он добавил, что доходы владельцев коммерческой недвижимости в России скоро непременно изменятся. При этом он подчеркнул, что из-за высокой инфляции ставки аренды сильно не просядут.

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«В отдельных объектах, которые пострадают, например, в офисах, это (изменение доходов – прим. НСН) может быть. В ретейле, если арендаторы будут уходить, то это, конечно, отразится. Сейчас уже в ретейле многие ставки не фиксированные – это процент от товарооборота. Соответственно меньше посетителей – меньше товарооборот. А меньше товарооборот – меньше арендный платеж. Это не положительно скажется с точки зрения ближайшей перспективы. Но в целом, с учетом того, что инфляция будет выше, чем изначально планировалось, есть ощущение, что ставки аренды сильно не могут просесть», - резюмировал Казанский.

ИНВЕСТОРАМ СПРОС НЕ ВАЖЕН

Несмотря на снижение спроса на рынке коммерческой недвижимости, инвесторы активно вкладывают туда свои средства. Как сообщила Telegram-каналу «Радиоточка НСН» консалтинговая компания Knight Frank Russia, за пять месяцев 2022 года, три из которых проходили в условиях жестких санкций и негативных экономических явлений, объем инвестиций составил 128 млрд рублей. Такие показатели уже превышают прошлогодний полугодовой результат.

Так, лидером в структуре инвестирования в апреле-мае 2022 года вновь стали площадки под девелопмент с долей 57%. На втором месте расположилась торговая недвижимость с долей в 15%, на третьем – офисная, доля в общем объеме составила 13%. На четвертом месте расположилась складская недвижимость с долей 8%. При этом в Knight Frank отметили, что в отличие от кризиса, связанного с коронавирусом, когда акцент инвесторов сместился на складскую недвижимость, явного изменения структуры спроса сейчас не наблюдается.

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Согласно данным, на сегодняшний день наблюдается большое количество сделок по продаже бизнеса компаний, которые приняли решение уйти из рынка России. Зачастую в периметр таких сделок попадают как недвижимые активы, так и средства производства, персонал, бренд, продуктовая линейка и прочее. Среди примеров – продажа бизнеса пивоваренной компании Carlsberg, производителя сыров Valio, производителя кофе Paulig, сети ресторанов «Макдоналдс» и другие.

Как рассказал управляющий партнер Knight Frank Russia & CIS Алексей Новиков в беседе с «Радиоточкой НСН», динамика инвестирования до конца 2022 года будет зависеть от экономических и внешнеполитических факторов. По его словам, это будет зависеть также от усиления либо ослабления санкционного давления и отказа новых компаний от работы в России. Кроме того, указал Новиков, возможным позитивным фактором динамики инвестирования во втором полугодии 2022 года будет ключевая ставка, которая уже снизилась до 9,5%, что сопоставимо с уровнем начала года.

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