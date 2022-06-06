«Неплохие маркетплейсы»: В России объяснили рост интернет-торговли

Накануне в пресс-службе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) заявили, что объем интернет-торговли в России за январь-апрель 2022 года вырос на 50% - до 1,5 трлн рублей. Ее доля в общем обороте розничной торговли достигла рекордных 11,8%.

«Действительно, онлайн-торговля продолжает расти достаточно неплохими темпами. Основным драйвером роста являются маркетплейсы. Это относительно новая технология, которая еще совсем недавно не была представлена в России. Сейчас она занимает все большую долю. Более того, в структуре розничного товарооборота мы начинаем выделять маркетплейс как один из каналов продаж. В этом году он превысит как канал продаж традиционную для нашей страны форму розницы, как рынки и ярмарки. Если они в этом году будут около 4%, то маркетплейсы 4% уже преодолеют по общим объемам продаж», - сказал Федяков.

По его словам, значительное увеличение объема интернет-торговли идет даже без увеличения торговцев на онлайн-площадках.