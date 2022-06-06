«Неплохие маркетплейсы»: В России объяснили рост интернет-торговли
В 2022 году маркетплейсы обойдут привычные рынки и ярмарки по объему продаж, отметил в эфире НСН аналитик Иван Федяков.
Интернет-торговля в России продолжает расти уверенными темпами, основным драйвером роста являются маркетплейсы, такие как Wildberries и Ozon, при этом количество самих торговцев не увеличивается, заявил гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне в пресс-службе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) заявили, что объем интернет-торговли в России за январь-апрель 2022 года вырос на 50% - до 1,5 трлн рублей. Ее доля в общем обороте розничной торговли достигла рекордных 11,8%.
«Действительно, онлайн-торговля продолжает расти достаточно неплохими темпами. Основным драйвером роста являются маркетплейсы. Это относительно новая технология, которая еще совсем недавно не была представлена в России. Сейчас она занимает все большую долю. Более того, в структуре розничного товарооборота мы начинаем выделять маркетплейс как один из каналов продаж. В этом году он превысит как канал продаж традиционную для нашей страны форму розницы, как рынки и ярмарки. Если они в этом году будут около 4%, то маркетплейсы 4% уже преодолеют по общим объемам продаж», - сказал Федяков.
По его словам, значительное увеличение объема интернет-торговли идет даже без увеличения торговцев на онлайн-площадках.
«Формально, количество интернет-торговцев не увеличивается. Даже наоборот, в сегменте e-commerce можно говорить об очень высокой консолидации рынка. На долю десяти крупнейших игроков приходится около 80% оборота. Но при этом у таких игроков, как Wildberries, Ozon и других, количество поставщиков исчисляется десятками тысяч. Хотя они напрямую не имеют своих собственных магазинов, но они так же являются полноценными участниками интернет-торговли России», - указал Федяков.
Также аналитик рассказал, что интернет-торговлю делает привлекательной в том числе и параллельный импорт, а также возможность продавать контрафактную продукцию.
«Есть ряд нюансов, которые делают интернет-торговлю более привлекательной. Во-первых, это тот самый параллельный импорт. Он был и в предыдущие годы. И только из-за того, что в России были представлены дочки иностранных компаний, они могли контролировать продажи в крупных федеральных сетях и пресекать продажи контрафактной продукции. При этом в маркетплейсах сплошь и рядом развивалась торговля именно контрафактной продукцией», - резюмировал Федяков.
По итогам 2021 года совокупный товарооборот Wildberries увеличился на 93% год к году и составил 844 млрд руб. Аналогичный показатель его ближайшего конкурента Ozon вырос на 125%, до 445 млрд руб.
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