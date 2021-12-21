Рост складского рынка в 2022 году обеспечат онлайн-ретейлеры

Онлайн-ретейлеры будут основными арендаторами и покупателями складских помещений в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank Константина Фомиченко.

Ретейлеров призвали снизить цены на социально значимые продукты

По его словам, онлайн-ретейл также продолжит свой рост. Аналитик Екатерина Ногай в свою очередь отметила, что онлайн-ретейл будет занимать лидирующие позиции на московском рынке, а также в регионах России.

Между тем, замглавы комитета Госдумы по экономической политике, экономист Михаил Делягин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подчеркнул, что повышение ключевой ставки является неудачным решением как с психологической, так и с финансовой точки зрения.

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Фото: investmoscow.ru
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