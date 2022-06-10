Коворкинги против складов: Как бизнес-центры выживают под санкциями

В связи с уходом зарубежных компаний из России, которые формировали треть спроса на офисные площади в Москве, на столичном рынке бизнес-центров может произойти серьезный спад.

Так, прогнозируется, что по итогам 2022 года в этом сегменте освободится площадь в 800 тысяч квадратных метров, чего не было с 2012 года. По мнению представителей рынка, офисная недвижимость сможет оправиться от кризиса не раньше 2024 года.

АРЕНДА ЛИ?

Директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Russia Мария Зимина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердила, что уход компаний из бизнес-центров действительно плотный, в связи с чем на рынке появляются новые виды предложений по аренде.