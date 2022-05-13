Аналитики заявили о рекордном торговом профиците России

Рекордный торговый профицит наблюдается у России на фоне сокращения импорта и сохранения экспорта на прежнем уровне. Об этом пишет The Economist.

Товарооборот России и Китая в январе-апреле вырос на четверть и достиг 51 млрд долларов

Издание отмечает, что российским потребителям и компаниям стало сложнее приобретать западные товары из-за санкций, однако ограничения «не мешают поставкам нефти и газа остальному миру». Кроме того, удорожание энергоносителей увеличило доходы РФ.

Аналитики прогнозируют, что в ближайшие месяцы активное сальдо торгового баланса России поставит рекорд. Согласно подсчетам Института международных финансов, в текущем году торговый профицит составит до $250 млрд. Это более чем в два раза превышает уровень прошлого года, когда профицит составил $120 млрд.

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