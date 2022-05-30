«Торговля и бытовые услуги»: Малому бизнесу предрекли неприятности к октябрю
Председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина заявила в эфире НСН, что многие сферы бизнеса сейчас живут «на запасах», микропредприятия закрываются или уходят в реестр самозанятых.
Малый бизнес сегодня не получает должной поддержки от государства, самый сложный период у ряда отраслей еще впереди, заявила председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
С 10 февраля по 10 мая количество субъектов малого и среднего предпринимательства в России выросло с 5,9 млн до 6 млн, несмотря на усиление санкционного давления, следует из реестра ФНС. Отмечается, что на рост численности повлияло открытие новых микропредприятий. Гришина отметила, что статистика не соответствует реальному положению вещей.
«Очень многие предприниматели, которые уже перестали существовать, все равно остаются в реестре, потому что самим удалиться оттуда иногда невозможно и дорого. Они так и висят в реестре, пока не будет объявлена очередная амнистия, это происходит раз в год. Я не вижу роста этого, мы видим очень много свободных помещений, которые сдаются. Цифры и то, что происходит на самом деле, очень отличаются. Хотя и сто тысяч для такого государства как Россия - это фактически ничего», - не согласилась Гришина.
По ее словам, льготные условия в новой экономической ситуации предоставляются далеко не всем отраслям, многие малые предприятия вынуждены закрываться.
«Сейчас нагрузка идет на бизнес со стороны административных и налоговых ресурсов. Льготы не охватывают весь спектр предпринимателей. Они охватывают 5-10%, а 90% находятся в более жестких условиях, несмотря на прошедшую пандемию и новую экономическую ситуацию. Очень многие закрылись, очень многие перешли в реестр самозанятых. У нас громко говорят, что можно прийти в банк и взять кредит, на самом деле предприниматель в 95 случаях из 100 кредит не получает. Все базы ФНС закрытые, общественники очень редко имеют туда доступ, это какая-то тайна», - рассказала эксперт.
Гришина отметила, что больше всего страдают розничная торговля, бытовые услуги и автосервисы – помогать этим сферам государство не спешит, поэтому самый сложный период у бизнеса еще впереди.
«Больше всего страдают те сферы, которые не вошли в ОКВЭДы (общероссийский классификатор видов экономической деятельности – прим. НСН), которым помогают. Это сфера розничной торговли, продовольственной и непродовольственной, почему-то считается, что им легко живется. Сейчас у них порушена вся логистика. Тот же нежилой фонд – те, кто предлагают в аренду офисные площади. Почему-то считается еще, что не пострадали люди, которые предоставляют бытовые услуги, услуги автосервиса, они все завязаны на поставках, просто сейчас все еще сидят на старых запасах, идет лето, ажиотажа рабочего нет. Мы почувствуем все неприятности к середине октября, бизнес начнет ощущать последствия санкций, поэтому говорить, что у нас увеличивается число субъектов малого и среднего предпринимательства, не приходится», - добавила собеседник «Радиоточки НСН».
Ране глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что российской экономике ещё предстоит адаптироваться на фоне санкций, поэтому ближашие кварталы будут непростыми, как для бизнеса, так и для граждан.
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