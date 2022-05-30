«Торговля и бытовые услуги»: Малому бизнесу предрекли неприятности к октябрю

«Очень многие предприниматели, которые уже перестали существовать, все равно остаются в реестре, потому что самим удалиться оттуда иногда невозможно и дорого. Они так и висят в реестре, пока не будет объявлена очередная амнистия, это происходит раз в год. Я не вижу роста этого, мы видим очень много свободных помещений, которые сдаются. Цифры и то, что происходит на самом деле, очень отличаются. Хотя и сто тысяч для такого государства как Россия - это фактически ничего», - не согласилась Гришина.

По ее словам, льготные условия в новой экономической ситуации предоставляются далеко не всем отраслям, многие малые предприятия вынуждены закрываться.

«Сейчас нагрузка идет на бизнес со стороны административных и налоговых ресурсов. Льготы не охватывают весь спектр предпринимателей. Они охватывают 5-10%, а 90% находятся в более жестких условиях, несмотря на прошедшую пандемию и новую экономическую ситуацию. Очень многие закрылись, очень многие перешли в реестр самозанятых. У нас громко говорят, что можно прийти в банк и взять кредит, на самом деле предприниматель в 95 случаях из 100 кредит не получает. Все базы ФНС закрытые, общественники очень редко имеют туда доступ, это какая-то тайна», - рассказала эксперт.

Гришина отметила, что больше всего страдают розничная торговля, бытовые услуги и автосервисы – помогать этим сферам государство не спешит, поэтому самый сложный период у бизнеса еще впереди.