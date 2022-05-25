Союз торговых центров попросил заморозить налоги на землю и имущество

Издание ссылается на письмо президента РСТЦ Дмитрия Москаленко замглавы Минпромторга Виктору Евтухову. Также союз торгцентров предлагает снизить до 10% НДС на все виды товаров и услуг и запретить блокировку счетов и приостановку деятельности предприятий.

Минпромторг сообщил, что инициативы РСТЦ прорабатываются Федеральной налоговой службой (ФНС) и Минфином.

Эксперты отмечают, что владельцы торговых центров могут потерять до 50% доходов или вовсе обанкротиться из-за закрытия магазинов международных брендов, которые занимали до 40% площадей в крупных ТЦ. В частности, в крупных центрах Москвы трафик упал на 30%, а доходы девелоперов в марте—мае снизились на 20%.

Однако юристы сомневаются, что предложения РСТЦ будут одобрены. По данным экспертов, отрасль может получить лишь отсрочку от уплаты налогов, а применить объем выручки в качестве базы для расчета имущественных налогов невозможно: есть риск, что владельцы ТЦ будет намеренно занижать выручку, чтобы оптимизировать налоговую нагрузку.

