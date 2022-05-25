Союз торговых центров попросил заморозить налоги на землю и имущество
Российский союз торгцентров (РСТЦ) попросил у Минпромторга ряд преференций, в том числе заморозку выплат налогов на землю и имущество до конца 2022 года, а также изменение расчета налогооблагаемой базы по объему выручки. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Издание ссылается на письмо президента РСТЦ Дмитрия Москаленко замглавы Минпромторга Виктору Евтухову. Также союз торгцентров предлагает снизить до 10% НДС на все виды товаров и услуг и запретить блокировку счетов и приостановку деятельности предприятий.
Минпромторг сообщил, что инициативы РСТЦ прорабатываются Федеральной налоговой службой (ФНС) и Минфином.
Эксперты отмечают, что владельцы торговых центров могут потерять до 50% доходов или вовсе обанкротиться из-за закрытия магазинов международных брендов, которые занимали до 40% площадей в крупных ТЦ. В частности, в крупных центрах Москвы трафик упал на 30%, а доходы девелоперов в марте—мае снизились на 20%.
Однако юристы сомневаются, что предложения РСТЦ будут одобрены. По данным экспертов, отрасль может получить лишь отсрочку от уплаты налогов, а применить объем выручки в качестве базы для расчета имущественных налогов невозможно: есть риск, что владельцы ТЦ будет намеренно занижать выручку, чтобы оптимизировать налоговую нагрузку.
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