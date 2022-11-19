Скоро грянет «буря». Эксперты предупредили о кризисе в экономике на фоне антироссийских санкций

Космический долг, растущее социальное неравенство и экономические проблемы на фоне санкций могут привести к «буре» в США, заявил американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с НСН.

«О возможных катастрофических последствиях в американской экономике уже говорят не одно десятилетие, потому что фундаментальные проблемы не решаются, они только накапливаются. Многие экономисты говорят о том, что США ждет самая настоящая буря. Хотя относительно недавно эта буря уже была, она была связана с плачевными экономическими последствиями от коронавируса. Сейчас начинается новый виток. Чтобы выровнять социальное неравенство, нужны годы эффективной работы и триллионы долларов, никто из нынешнего политического истеблишмента не хочет расставаться с собственными деньгами. Даже если придет новый президент, вряд ли у него получится решить проблему быстро. Истеблишменту выгодно переводить стрелки с экономических проблем на расовые или политические. Раньше было Black Lives Matter, теперь обвинения в сторону России и Китая. Легче перевести стрелки на внешнего врага», - объяснил собеседник НСН.