Скоро грянет «буря». Эксперты предупредили о кризисе в экономике на фоне антироссийских санкций
Российские эксперты объяснили последствия глобального экономического кризиса для европейских стран и США.
Идеальный шторм накроет глобальную экономику в ближайшие несколько лет, считает глава делегации РФ на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) , первый замглавы правительства России Андрей Белоусов. В этот период столкнутся негативные тренды, накопившиеся за годы, заявил он журналистам на брифинге.
Космический долг, растущее социальное неравенство и экономические проблемы на фоне санкций могут привести к «буре» в США, заявил американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с НСН.
«О возможных катастрофических последствиях в американской экономике уже говорят не одно десятилетие, потому что фундаментальные проблемы не решаются, они только накапливаются. Многие экономисты говорят о том, что США ждет самая настоящая буря. Хотя относительно недавно эта буря уже была, она была связана с плачевными экономическими последствиями от коронавируса. Сейчас начинается новый виток. Чтобы выровнять социальное неравенство, нужны годы эффективной работы и триллионы долларов, никто из нынешнего политического истеблишмента не хочет расставаться с собственными деньгами. Даже если придет новый президент, вряд ли у него получится решить проблему быстро. Истеблишменту выгодно переводить стрелки с экономических проблем на расовые или политические. Раньше было Black Lives Matter, теперь обвинения в сторону России и Китая. Легче перевести стрелки на внешнего врага», - объяснил собеседник НСН.
Проблема взаимодействия западных стран получила сильную политическую окраску. У них накопились серьезные проблемы, прежде всего, рецессия глобальной экономики, однако Запад не может прийти к общему знаменателю в их решении. Об этом НСН заявил заведующий кафедрой Государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД России Иван Сурма.
«Этот тренд усиливают для воздействия и влияния на экономические вопросы и проблемы. Западные государства пытаются политикой заменить конкретные продуктивные решения проблем, накопившихся не только между конкретными странами. Прежде всего, это рецессия глобальной экономики, методы и способы решения экономических проблем у западных государств разнятся. Вектор политики, прежде всего, США принят глобально против России. Этот политический окрас будет дополнять общую тенденцию», — сказал Сурма.
Ранее первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа объяснил неготовность Евросоюза к принятию новых антироссийских санкций, объявленную главой евродипломатии Жозепом Боррелем. По мнению российского политика, европейские страны понимают, что каждое новое ограничение — это очередной удар по собственной экономике, их финансисты призывают к отмене рестрикций. Но санкционная политика продолжится из-за выгоды для американских компаний.
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