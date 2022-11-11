«Шаткая ситуация»: США опасаются отказа ЕС от санкций
США боятся отказа ЕС от антироссийских санкций и помощи Украине, тем временем в Чехии и Италии проходят массовые митинги против кратного повышения цен.
На фоне ухудшения экономической ситуации в Европе американское руководство все чаще задается вопросом, продолжат ли их союзники поддерживать антироссийские санкции. Об этом сообщило Politico.
«Американские официальные лица, находящиеся в Европе, направляют коллегам из Вашингтона предупреждения о том, что некоторые страны, население которых поддерживает Россию, все больше злятся из-за санкций и обвиняют США в росте расходов. Это мнение может оказать давление на европейских лидеров, чтобы они отказались от поддержки санкций», — отметило издание.
По словам двух высокопоставленных чиновников, такие опасения вызвали шквал телефонных звонков в американской администрации, где обсуждалось, как заставить европейских лидеров придерживаться намеченной Вашингтоном стратегии.
Растущие экономические опасения и инфляция, высокая стоимость отопления на фоне снижения температуры привели к протестам в европейских городах. Это влияет на местные правительства, заставляя их задуматься о решении собственных проблем, а не о поддержке Украины, говорится в публикации.
«Ситуация шаткая», — подтвердил Politico один из чиновников.
Об аналогичных опасениях властей США говорили в сентябре источники телеканала CNN. По словам источника, близкого к разведке одной из стран Запада, российские власти «определенно хотят, чтобы европейцы нервничали» и ключевым инструментом в этом стала энергетика. По мере приближения зимы и роста цен на отопление отношение населения Европы к санкциям может измениться, считают в Белом доме.
Так, все больше стран Евросоюза начали сомневаться в целесообразности дальнейшей санкционной политики в отношении России. Руководство некоторых стран стало всерьез опасаться за свою власть. Таким образом, в конце октября в столице Чехии прошла акция протеста. Протестующие потребовали отставки правительства, больших усилий по борьбе с инфляцией, отказа от военной поддержки Киева. Полиция Праги сообщила о нескольких десятках тысяч демонстрантов, которые требовали, чтобы власти проводили политику «Чехии на первом месте».
«Мы находимся только в начале серьезного кризиса. Мы все можем справедливо опасаться, что газа не будет. Я боюсь, что из-за азартной энергетической политики правительства Петра Фиалы и Брюсселя сотни чешских компаний обанкротятся, а сотни тысяч людей рано или поздно окажутся на тротуаре», — приводит портал iRozhlas слова экс-премьера Чехии Йиржи Пароубека, который назвал нынешний кабинет министров самонадеянным и антинациональным.
При этом это уже третий митинг в Праге с требованием отставки правительства, два предыдущих прошли в начале и конце сентября. На них демонстранты требовали обеспечить импорт газа по низким ценам, «то есть в первую очередь из Российской Федерации», изменить систему оплаты электроэнергии, объявление Чехией нейтралитета, а также «освободить (Чехию – ред. НСН) от прямого политического подчинения ЕС, ВОЗ и ООН».
Между тем премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер призвал спасти экономику ФРГ с помощью российского газа, в котором страна очевидно нуждается. Как сообщает Die Welt, Кречмер указал, что дефицит топлива из России привел к резкому скачку цен на основное сырье и энергетику. В частности, из-за высокой стоимости топлива и света прекратили работать местные заводы по производству азота. По словам политика, из-за антироссийских санкций ФРГ могут грозить более серьезные экономические последствия, чем после кризиса 2008 года. Кремер отметил, что торговые палаты и торговые ассоциации требуют от правительства «проснуться и начать действовать».
Тем временем в Италии — Турине, Неаполе, Риме, Милане, Флоренции, Сполето, Пизе и ряде других городов страны —прошли акции протеста против роста тарифов на свет и газ. В октябре профсоюз Usb призвал «противостоять гиперболическому увеличению счетов за электроэнергию на 60%, объявленному с 1 октября». Как отмечал новостной телеканал SkyTg24, профсоюз указывал на то, что правительства стран ЕС продолжают тратить огромные государственные средства для военной поддержки Украины. Такая политика, подчеркнул Usb, грозит экономическим крахом многим итальянским семьям и предприятиям.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России —долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. При этом Москва решит все проблемы, которые для нее создают, а в случае ограничения цен на энергоресурсы не будет ничего поставлять за рубеж, если это противоречит ее интересам.
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