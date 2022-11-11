«Шаткая ситуация»: США опасаются отказа ЕС от санкций

«Американские официальные лица, находящиеся в Европе, направляют коллегам из Вашингтона предупреждения о том, что некоторые страны, население которых поддерживает Россию, все больше злятся из-за санкций и обвиняют США в росте расходов. Это мнение может оказать давление на европейских лидеров, чтобы они отказались от поддержки санкций», — отметило издание.

По словам двух высокопоставленных чиновников, такие опасения вызвали шквал телефонных звонков в американской администрации, где обсуждалось, как заставить европейских лидеров придерживаться намеченной Вашингтоном стратегии.

Растущие экономические опасения и инфляция, высокая стоимость отопления на фоне снижения температуры привели к протестам в европейских городах. Это влияет на местные правительства, заставляя их задуматься о решении собственных проблем, а не о поддержке Украины, говорится в публикации.