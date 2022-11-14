«Политика вместо экономики»: Западные страны не способны сообща выйти из кризиса

Западные политики пытаются заменить политикой продуктивное решение экономических проблем, заявил НСН Иван Сурма.

Проблема взаимодействия западных стран получила сильную политическую окраску. У них накопились серьезные проблемы, прежде всего, рецессия глобальной экономики, однако Запад не может прийти к общему знаменателю в их решении. Об этом НСН заявил заведующий кафедрой Государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД России Иван Сурма.

Переговоры или жесткая риторика? Чего ждать от саммита G20

Ранее китайское издание Global Times сообщило о том, что западные страны под эгидой Вашингтона намерены принести конфронтацию на саммит G20. По мнению журналистов, западные страны прибыли в Индонезию с целью поссориться. Сурма заявил, что означенная проблема получила сильную политическую окраску.

«Этот тренд усиливают для воздействия и влияния на экономические вопросы и проблемы. Западные государства пытаются политикой заменить конкретные продуктивные решения проблем, накопившихся не только между конкретными странами. Прежде всего, это рецессия глобальной экономики, методы и способы решения экономических проблем у западных государств разнятся. Вектор политики, прежде всего, США принят глобально против России. Этот политический окрас будет дополнять общую тенденцию», — сказал Сурма.

По мнению собеседника НСН, большинство стран не нацелены на тотальную изоляцию России.

«Отсутствие полной изоляции нашей страны показал не только G20, но и ряд предыдущих международных форумов. Многие страны, прежде всего, азиатско-тихоокеанского, восточноазиатского, африканского регионов, а также Центральной и Южной Америки не настроены на отказ от сотрудничества с Россией, так как у них накопилось достаточно много своих проблем, как внутренних, так и внешнеэкономических. Да и народы Европы понимают, что никакой поддержки тех же США в экономическом отношении нет, а внутренние проблемы в той же энергетической сфере никуда не делись. Многие государства настроены на заключение контрактов с Россией не только в области поставок энергоресурсов, но и в сфере развития и технологий, а также во многих других обстоятельствах», — заключил ученый.

Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил об уверенности в серьезных диалогах на G20.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкономикаЗападРоссияСаммит G20
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры