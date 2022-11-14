«Политика вместо экономики»: Западные страны не способны сообща выйти из кризиса

Ранее китайское издание Global Times сообщило о том, что западные страны под эгидой Вашингтона намерены принести конфронтацию на саммит G20. По мнению журналистов, западные страны прибыли в Индонезию с целью поссориться. Сурма заявил, что означенная проблема получила сильную политическую окраску.

«Этот тренд усиливают для воздействия и влияния на экономические вопросы и проблемы. Западные государства пытаются политикой заменить конкретные продуктивные решения проблем, накопившихся не только между конкретными странами. Прежде всего, это рецессия глобальной экономики, методы и способы решения экономических проблем у западных государств разнятся. Вектор политики, прежде всего, США принят глобально против России. Этот политический окрас будет дополнять общую тенденцию», — сказал Сурма.

По мнению собеседника НСН, большинство стран не нацелены на тотальную изоляцию России.

«Отсутствие полной изоляции нашей страны показал не только G20, но и ряд предыдущих международных форумов. Многие страны, прежде всего, азиатско-тихоокеанского, восточноазиатского, африканского регионов, а также Центральной и Южной Америки не настроены на отказ от сотрудничества с Россией, так как у них накопилось достаточно много своих проблем, как внутренних, так и внешнеэкономических. Да и народы Европы понимают, что никакой поддержки тех же США в экономическом отношении нет, а внутренние проблемы в той же энергетической сфере никуда не делись. Многие государства настроены на заключение контрактов с Россией не только в области поставок энергоресурсов, но и в сфере развития и технологий, а также во многих других обстоятельствах», — заключил ученый.

Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил об уверенности в серьезных диалогах на G20.

