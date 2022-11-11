Еврокомиссия: еврозона и большинство государств-членов ЕС вступят в рецессию еще в 2022 году

Еврокомиссия представила осенний прогноз экономического развития стран, входящих в Европейский Союз. Согласно документу, уже в конце 2022 года в большинстве государств-членов ЕС наступит рецессия, сообщает RT.

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Как отмечается в прогнозе, еврозона и большинство государств-членов ЕС вступят в рецессию в последнем квартале года в силу таких причин, как повышенная неопределённость, высокие цены на энергоносители, снижение покупательной способности домохозяйств и ужесточение условий финансирования Евросоюза.

На основе этого Еврокомиссия повысила прогнозы инфляции в Евросоюзе на 2022 и 2023 годы до 9,3% и до 7% соответственно.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что рецессия в странах Европы неизбежна, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЕвросоюзЭкономикаПрогнозЕврокомиссия
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