Депутат Госдумы объяснил отказ ЕС от принятия новых антироссийских санкции

Неготовность Евросоюза к принятию новых антироссийских санкций, объявленная главой евродипломатии Жозепом Боррелем, объясняется несколькими причинами, однако война санкций получит продолжение. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

СМИ: ЕС может утвердить новые антироссийские санкции до конца года

Чепа отметил, что европейские страны понимают, что каждое новое ограничение — это очередной удар по собственной экономике, которая и так сейчас находится в кризисе. Депутат добавил, что экономисты и финансисты призывают к отмене антироссийских санкций.

Скорее всего, считает Чепа, некоторые российские компании будут освобождены от санкционных ограничений, однако война санкций продолжится, так как сложившееся положение выгодно, например, определенным американским компаниям. Депутат уверен, что сегодняшний хаос в мировой экономике будет сам регулировать конкуренцию между компаниями.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен анонсировала новые санкции против российского военно-промышленного комплекса. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Санкции ЕСГосдума
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