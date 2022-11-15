Стрелки на Путина: США пытаются замаскировать экономические проблемы
Американист Константин Блохин заявил НСН, что антироссийские санкции бьют по кошельку американцев, усугубляя фундаментальные экономические проблемы в стране.
Космический долг, растущее социальное неравенство и экономические проблемы на фоне санкций могут привести к «буре» в США, заявил американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с НСН.
Ранее миллиардер Джефф Безос предупредил, что американцам следует «готовиться к худшему» по мере приближения рецессии, он также советует накапливать наличные на случай «разрушительного спада». Об этом пишет Business Insider. Блохин подтвердил, что нерешенные фундаментальные проблемы могут однажды обернуться бурей.
«О возможных катастрофических последствиях в американской экономике уже говорят не одно десятилетие, потому что фундаментальные проблемы не решаются, они только накапливаются. Мы знаем о космическом внутреннем долге, который каждый американский президент планирует сокращать. Сейчас он составляет больше 31 триллиона долларов. Социальное неравенство увеличивается, Безос символ этого неравенства. Понятно, что последние американские санкции в отношении России тоже ударили по кошельку американских граждан», - отметил Блохин.
Поэтому, по его словам, власти США зачастую делают акценты на других проблемах – расовых или внешнеполитических.
«Многие экономисты говорят о том, что США ждет самая настоящая буря. Хотя относительно недавно эта буря уже была, она была связана с плачевными экономическими последствиями от коронавируса. Сейчас начинается новый виток. Чтобы выровнять социальное неравенство, нужны годы эффективной работы и триллионы долларов, никто из нынешнего политического истеблишмента не хочет расставаться с собственными деньгами. Даже если придет новый президент, вряд ли у него получится решить проблему быстро. Истеблишменту выгодно переводить стрелки с экономических проблем на расовые или политические. Раньше было Black Lives Matter, теперь обвинения в сторону России и Китая. Легче перевести стрелки на внешнего врага», - объяснил собеседник НСН.
Проблема взаимодействия западных стран получила сильную политическую окраску. У них накопились серьезные проблемы, прежде всего, рецессия глобальной экономики, однако Запад не может прийти к общему знаменателю в их решении. Об этом НСН ранее заявил заведующий кафедрой Государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД России Иван Сурма.
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