Стрелки на Путина: США пытаются замаскировать экономические проблемы

Космический долг, растущее социальное неравенство и экономические проблемы на фоне санкций могут привести к «буре» в США, заявил американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с НСН.

Ранее миллиардер Джефф Безос предупредил, что американцам следует «готовиться к худшему» по мере приближения рецессии, он также советует накапливать наличные на случай «разрушительного спада». Об этом пишет Business Insider. Блохин подтвердил, что нерешенные фундаментальные проблемы могут однажды обернуться бурей.

«О возможных катастрофических последствиях в американской экономике уже говорят не одно десятилетие, потому что фундаментальные проблемы не решаются, они только накапливаются. Мы знаем о космическом внутреннем долге, который каждый американский президент планирует сокращать. Сейчас он составляет больше 31 триллиона долларов. Социальное неравенство увеличивается, Безос символ этого неравенства. Понятно, что последние американские санкции в отношении России тоже ударили по кошельку американских граждан», - отметил Блохин.