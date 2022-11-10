«Дно не достигнуто»: Аналитик заявил, что в затяжном кризисе в России нет катастрофы
По многим экономическим направлениям ситуация продолжает ухудшаться в условиях затяжного кризиса, однако катастрофой сложившееся положение назвать нельзя, сказал НСН Александр Широв.
Дно в экономическом кризисе в России еще не достигнуто, но никакой катастрофы в этом нет, заявил НСН директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме финансовых технологий Finopolis ответила на вопрос, прошла ли российская экономика тяжелые времена, фразой: «Я так не люблю искать дно…» При этом она отметила снижение оттока наличных из России в сентябре-октябре по сравнению с периодом февраля-марта 2022 года. Широв перечислил сферы экономики, в которых ситуация остается тревожной.
«В целом здесь еще много направлений, по которым ситуация продолжает ухудшаться, дно не достигнуто. К примеру, не лучшим образом обстоят дела в промышленном производстве, где с декабря будет действовать эмбарго на поставки энергоносителей в ЕС. Тенденции, наблюдаемые и по нефти, и по природному газу, говорят о том, что ухудшение ситуации еще не пройдено. В социальной сфере тоже пока разворота в сторону восстановления экономики не наблюдается», — сказал Широв.
Вместе с тем собеседник НСН заверил, что никакой катастрофы в экономической сфере сейчас нет.
«Достаточно сложно говорить о том, что мы уже преодолеваем последствия произошедшего, но и ничего катастрофического не происходит. Нужно понимать, что кризис, в который мы попали, достаточно затяжной. Связано это, прежде всего, с тем, что набор ограничений, который наложен на нашу экономику, довольно разносторонний, следовательно, затрагивающий разные стороны экономической жизни. Там есть краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные эффекты, связанные с технологическими ограничениями. Наша основная задача состоит в том, чтобы научиться с этим бороться, не просто отбиваться от этих ограничений, а пытаться выстроить конструктивную стратегию развития экономики», — отметил аналитик.
В заключение Широв назвал отток наличных из России в октябре, составивший сто миллиардов рублей, мизерной суммой по сравнению с ВВП страны, составившим в 2022 году примерно 130 триллионов рублей.
Ранее глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил о снижении ВВП России в 2022 году.
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