«Дно не достигнуто»: Аналитик заявил, что в затяжном кризисе в России нет катастрофы

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме финансовых технологий Finopolis ответила на вопрос, прошла ли российская экономика тяжелые времена, фразой: «Я так не люблю искать дно…» При этом она отметила снижение оттока наличных из России в сентябре-октябре по сравнению с периодом февраля-марта 2022 года. Широв перечислил сферы экономики, в которых ситуация остается тревожной.

«В целом здесь еще много направлений, по которым ситуация продолжает ухудшаться, дно не достигнуто. К примеру, не лучшим образом обстоят дела в промышленном производстве, где с декабря будет действовать эмбарго на поставки энергоносителей в ЕС. Тенденции, наблюдаемые и по нефти, и по природному газу, говорят о том, что ухудшение ситуации еще не пройдено. В социальной сфере тоже пока разворота в сторону восстановления экономики не наблюдается», — сказал Широв.

Вместе с тем собеседник НСН заверил, что никакой катастрофы в экономической сфере сейчас нет.

«Достаточно сложно говорить о том, что мы уже преодолеваем последствия произошедшего, но и ничего катастрофического не происходит. Нужно понимать, что кризис, в который мы попали, достаточно затяжной. Связано это, прежде всего, с тем, что набор ограничений, который наложен на нашу экономику, довольно разносторонний, следовательно, затрагивающий разные стороны экономической жизни. Там есть краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные эффекты, связанные с технологическими ограничениями. Наша основная задача состоит в том, чтобы научиться с этим бороться, не просто отбиваться от этих ограничений, а пытаться выстроить конструктивную стратегию развития экономики», — отметил аналитик.

В заключение Широв назвал отток наличных из России в октябре, составивший сто миллиардов рублей, мизерной суммой по сравнению с ВВП страны, составившим в 2022 году примерно 130 триллионов рублей.

Ранее глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил о снижении ВВП России в 2022 году.

