«Шокирующее» зерно. Страны ЕС страдают от переизбытка украинской продукции

По подсчетам эксперта, количество ввезенной пшеницы с Украины за 2022 год оказалось в 168 раз больше показателя за 2021 год. При этом ввоз кукурузы увеличился в 300 раз за этот период.



Польше грозит аграрный кризис который может возникнуть на фоне импорта украинской сельхозпродукции. Это касается не только зерна. Варшава обратилась с просьбой к Еврокомиссии ввести запрет на поставки замороженной малины и клубники из Украины, так как это дестабилизирует внутренний рынок. Об этом заявил, министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс, передает ТАСС.

По его словам, с начала прошлого года на территорию Польшу хлынул поток украинской замороженной клубники и малины, что создало проблемы для местных фермеров.



По мнению Телюса, в стране наблюдается избыток мягких фруктов из Украины. об этом он сообщил в эфире телеканала Polsat министр сельского хозяйства и развития села Роберт.