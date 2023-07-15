«Шокирующее» зерно. Страны ЕС страдают от переизбытка украинской продукции

Импорт украинского зерна в европейские страны на фоне зерновой сделки угрожает местным фермерам. При этом у России кроме явных интересов есть скрытые для продления договоренностей. 



Украина ввозит в Польшу «шокирующие» объемы зерна. Об этом заявил профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш Артышак в беседе с изданием Rzeczpospolita.

СМИ: Эрдоган заявил, что Путин согласился на продление зерновой сделки

По подсчетам эксперта, количество ввезенной пшеницы с Украины за 2022 год оказалось в 168 раз больше показателя за 2021 год. При этом ввоз кукурузы увеличился в 300 раз за этот период.

Польше грозит аграрный кризис который может возникнуть на фоне импорта украинской сельхозпродукции. Это касается не только зерна. Варшава обратилась с просьбой к Еврокомиссии ввести запрет на поставки замороженной малины и клубники из Украины, так как это дестабилизирует внутренний рынок. Об этом заявил, министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс, передает ТАСС.

По его словам, с начала прошлого года на территорию Польшу хлынул поток украинской замороженной клубники и малины, что создало проблемы для местных фермеров.

По мнению Телюса, в стране наблюдается избыток мягких фруктов из Украины. об этом он сообщил в эфире телеканала Polsat министр сельского хозяйства и развития села Роберт.

Госдеп: США были бы рады в случае продления зерновой сделки

«Я думаю, что это еще одна проблема вслед за зерном, которую нам придется решать», - заявил Телюс.

Кроме Польши угроза ухудшения положения местных аграриев из-за доставки украинской продукции существует еще в нескольких странах Евросоюза. В связи с этим Европейская комиссия (ЕК) продлила до середины сентября запрет на ввоз зерна из Украины в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию. Об этом сообщило польское агентство РАР, ссылаясь на источники в Брюсселе.

Отмечается, что продлен запрет на импорт с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника.

Болгария 24 апреля ввела запрет на импорт ряда продуктов с Украины. Глава республиканского Минсельхоза Явор Гечев заявил, что у страны скопилось зерна на несколько миллиардов, передает «Радиоточка НСН».

В ЕС пообещали найти решение для продления зерновой сделки

Ситуация возникает на фоне заключения зерновой сделки. Ее заключили летом 2022 года представители России, Турции, Украины и ООН. Документ позволяет Киеву экспортировать зерно и другую сельхозпродукцию из трех черноморских портов. Также сделка предусматривала возобновление работы аммиакопровода Тольятти - Одесса, поставки сельскохозяйственной техники и запчастей, а также переподключении «Россельхозбанка» к SWIFT. Срок ее действия заканчивается 17 июля.

В Кремле не раз заявляли, что обстоятельства складываются не в пользу зерновой инициативы: касающиеся России договоренности так и не были выполнены.

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский лидер Владимир Путин согласился на продление зерновой сделки, сообщает Agence France-Presse (AFP) 14 июля.

Сообщение опубликовано в Twitter-аккаунте агентства. Каких-либо подробностей AFP не приводит.

Путин: Россия продлит зерновую сделку только тогда, когда будут выполнены данные ей обещания

Политолог Сергей Марков в интервью НСН объяснил, что одним из «закрытых условий» зерновой сделки, которую Россия пока соглашалась продлевать, являются гарантии Украины не нападать на Приднестровье.

«Косвенный российский интерес заключается в том, что, как говорят, одним из закрытых условий зерновой сделки является то, что Украина не нападает на Приднестровье», - указал политолог.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти не делали никаких заявлений о продлении зерновой сделки, сообщает РИА Новости.




Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей МарковРоссияУкраинаПольшаЗерно

Горячие новости

Все новости

партнеры