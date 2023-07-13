Путин: Россия продлит зерновую сделку только тогда, когда будут выполнены данные ей обещания

Россия продлит зерновую сделку только тогда, когда будут выполнены данные ей обещания, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.

Путин заявил, что членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России

Российский лидер отметил, что Россия подумает над вопросом продления зерновой сделки еще пару дней.

По его словам, в рамках зерновой сделки не было сделано ничего. Путин назвал такую тенденцию игрой в одни ворота.

Президент России также напомнил, что возможное вступление Украины в НАТО стало одной из причин специальной военной операции (СВО), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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