Путин: Россия продлит зерновую сделку только тогда, когда будут выполнены данные ей обещания

Российский лидер отметил, что Россия подумает над вопросом продления зерновой сделки еще пару дней.

По его словам, в рамках зерновой сделки не было сделано ничего. Путин назвал такую тенденцию игрой в одни ворота.

Президент России также напомнил, что возможное вступление Украины в НАТО стало одной из причин специальной военной операции (СВО), передает «Радиоточка НСН».

