Путин: Россия продлит зерновую сделку только тогда, когда будут выполнены данные ей обещания
13 июля 202319:09
Россия продлит зерновую сделку только тогда, когда будут выполнены данные ей обещания, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.
Российский лидер отметил, что Россия подумает над вопросом продления зерновой сделки еще пару дней.
По его словам, в рамках зерновой сделки не было сделано ничего. Путин назвал такую тенденцию игрой в одни ворота.
Президент России также напомнил, что возможное вступление Украины в НАТО стало одной из причин специальной военной операции (СВО), передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru