Польский профессор назвал шокирующими объемы импорта украинского зерна

По подсчетам эксперта, количество ввезенной пшеницы с Украины за 2022 год оказалось в 168 раз больше показателя за 2021 год. При этом ввоз кукурузы увеличился в 300 раз за этот период.

«Результаты импорта зерновых с Украины за последние полтора года шокируют меня», — подчеркнул Артышак.

Эксперт указал, что приведенные данные вряд ли учитывают импорт «технического» зерна в Польшу. По словам Артышака, скупочные компании не подписывают контракты, ожидая, что в сентябре запрет на импорт зерновых из Украины отменят. Таким образом компании смогут покупать еще более дешевую продукцию. Однако такой сценарий означал бы «крах» для фермеров Польши.

Ранее Еврокомиссия продлила запрет на ввоз украинского зерна в пять стран, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

