В ЕС пообещали найти решение для продления зерновой сделки

Еврокомиссия заявила о готовности найти решение для продления зерновой сделки, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на представителя ЕК.

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Источник издания отметил, что в Брюсселе заинтересованы в дальнейшем поступлении украинского зерна на мировые рынки. В ЕК призвали стороны сделки пролонгировать ее действие.

Представитель Еврокомиссии добавил, что Брюссель содействует переговорам между Турцией и Организацией Объединенных Наций.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсудил зерновую сделку с украинским лидером Владимиром Зеленский. Также он заверил, что учтет российские замечания.

Срок действия зерновой сделки истекает 17 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва продлит действие соглашения при выполнении данных ей обещаний, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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