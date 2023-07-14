СМИ: Эрдоган заявил, что Путин согласился на продление зерновой сделки

Сообщение опубликовано в Twitter-аккаунте агентства. Каких-либо подробностей AFP не приводит.

Ранее Владимир Путин отметил, что Россия продлит зерновую сделку только тогда, когда будут выполнены данные ей обещания, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Позже агентство «Анадолу» заявило, что Анкара надеется на продление зерной сделки и Эрдоган рассчитывает, что последние детали удастся согласовать в ходе визита Владимира Путина в Турцию в августе.



