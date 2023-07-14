СМИ: Эрдоган заявил, что Путин согласился на продление зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский лидер Владимир Путин согласился на продление зерновой сделки, сообщает Agence France-Presse (AFP).

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Сообщение опубликовано в Twitter-аккаунте агентства. Каких-либо подробностей AFP не приводит.

Ранее Владимир Путин отметил, что Россия продлит зерновую сделку только тогда, когда будут выполнены данные ей обещания, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Позже агентство «Анадолу» заявило, что Анкара надеется на продление зерной сделки и Эрдоган рассчитывает, что последние детали удастся согласовать в ходе визита Владимира Путина в Турцию в августе.


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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ЗерноВладимир ПутинРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганТурция

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