СМИ: Еврокомиссия продлила запрет на ввоз украинского зерна в пять стран
Европейская комиссия (ЕК) продлила до середины сентября запрет на ввоз зерна из Украины в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию. Об этом сообщило польское агентство РАР, ссылаясь на источники в Брюсселе.
Отмечается, что продлен запрет на импорт с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника.
Ранее, 2 мая, ЕК запретила экспорт украинского зерна в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Тогда отмечалось, что украинские пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник могут по-прежнему выпускаться в свободное обращение во всех государствах – членах Евросоюза, кроме пяти указанных стран, сообщают «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru