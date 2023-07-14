Польша призвала Еврокомиссию запретить ввоз замороженной клубники с Украины

Варшава обратилась с просьбой к Еврокомиссии ввести запрет на поставки замороженной малины и клубники из Украины, так как это дестабилизирует внутренний рынок. Об этом заявил, министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс, передает ТАСС.

Румынская таможня начнет опечатывать продовольственные грузы с Украины

По его словам, с начала прошлого года на территорию Польшу хлынул поток украинской замороженной клубники и малины, что создало проблемы для местных фермеров.

«Это создает большие трудности», - приводит слова министра пресс-служба его ведомства.

Ранее Еврокомиссия продлила запрет на ввоз украинского зерна в пять стран, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФермерыЕврокомиссияУкраинаПольша

Горячие новости

Все новости

партнеры