Польша призвала Еврокомиссию запретить ввоз замороженной клубники с Украины
Варшава обратилась с просьбой к Еврокомиссии ввести запрет на поставки замороженной малины и клубники из Украины, так как это дестабилизирует внутренний рынок. Об этом заявил, министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс, передает ТАСС.
По его словам, с начала прошлого года на территорию Польшу хлынул поток украинской замороженной клубники и малины, что создало проблемы для местных фермеров.
«Это создает большие трудности», - приводит слова министра пресс-служба его ведомства.
Ранее Еврокомиссия продлила запрет на ввоз украинского зерна в пять стран, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru