Госдеп: США были бы рады в случае продления зерновой сделки
Американские власти надеются на продление Москвой черноморской зерновой инициативы, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление спецпосланника Госдепартамента по глобальной продовольственной безопасности Кэри Фаулера.
«Мы были бы вне себя от радости, если бы черноморскую зерновую инициативу продлили», — сказал он. Дипломат предположил, что Россия может отказаться от продления договоренностей.
Фаулер подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает на содействие Анкары в продлении договоренности.
Ранее Эрдоган понадеялся на переговоры с Путиным до завершения зерновой сделки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп уверен, что секретная служба знает, кто оставил кокаин в Белом доме
- Госдеп: США были бы рады в случае продления зерновой сделки
- Пентагон: ЧВК «Вагнер» не принимает участие в боевых действиях на Украине
- В Батуми произошла драка грузин и россиян
- Мощный взрыв произошел в Воронеже
- СМИ: в Курской области произошел взрыв
- В ДТП на Южнобутовской в Москве погиб один человек
- В Самаре тела покойных хранили в холодильнике с надписью «охлажденное мясо»
- Путин: ЧВК «Вагнер» юридически не существует
- Замглавы МИД провел с турецкой стороной переговоры по зерновой сделке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru