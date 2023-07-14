Госдеп: США были бы рады в случае продления зерновой сделки

Американские власти надеются на продление Москвой черноморской зерновой инициативы, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление спецпосланника Госдепартамента по глобальной продовольственной безопасности Кэри Фаулера.

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«Мы были бы вне себя от радости, если бы черноморскую зерновую инициативу продлили», — сказал он. Дипломат предположил, что Россия может отказаться от продления договоренностей.

Фаулер подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает на содействие Анкары в продлении договоренности.

Ранее Эрдоган понадеялся на переговоры с Путиным до завершения зерновой сделки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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