Госдеп: США были бы рады в случае продления зерновой сделки

«Мы были бы вне себя от радости, если бы черноморскую зерновую инициативу продлили», — сказал он. Дипломат предположил, что Россия может отказаться от продления договоренностей.

Фаулер подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает на содействие Анкары в продлении договоренности.

Ранее Эрдоган понадеялся на переговоры с Путиным до завершения зерновой сделки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

