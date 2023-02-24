Санкционный бумеранг. Ограничения против России опасны реакцией Китая

Евросоюз не может ввести санкции против «Росатома», потому что он снабжает ядерным топливом большое количество реакторов в ЕС, для полного отказа от топлива странам союза необходимо увеличить свои производственные мощности, рассказал член высшей экспертной комиссии общественного совета «Росатома» Олег Муратов в разговоре с НСН.

«"Росатом" снабжает ядерным топливом большое количество ядерных энергетических и исследовательских реакторов, которые находятся в Евросоюзе, не считая тех реакторов, которые были построены по отечественным технологиям…. Это Финляндия, Чехия, Словакия, Венгрия и Болгария. Топливо поставляется не только в упомянутые страны, но и в Германию, даже в США. Санкции возможны, но этот вопрос будет решаться с тем, как будет обеспечиваться снабжение топливом. Можно сделать политическое заявление: мы введем санкции и откажемся. Однако фактически этот вопрос очень сложный. Принять такие санкции завтра – это нереально. Необходимо увеличить мощности по производству топлива, а это займет не один год и даже не несколько лет. Минимум два-три года в самом оптимистичном варианте», - сказал Муратов.

Новый европейский санкционный пакет «весит» 11 миллиардов евро. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, он предусматривает новые торговые ограничения, а также запрет экспорта в Россию технологий.