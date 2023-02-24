Санкционный бумеранг. Ограничения против России опасны реакцией Китая
Западные санкции могут сыграть злую шутку с их авторами, если Россия и Китай введут свои ограничения против «партнеров».
Великобритания введет санкции в отношении 92 граждан и организаций, в том числе 34 лиц, связанных с госкорпорациями «Росатом» и «Ростех», компанией «Газпром» и оборонным концерном «Алмаз-Антей». Об этом говорится в заявлении правительства Соединенного Королевства.
В частности, Лондон внес в санкционные списки руководителей высшего звена «Росатома», руководство «Ростеха», «Алмаз-Антея» и четырех банков, представителей компании «Аэрофлот», управляющего директора Nord Stream AG.
Перед февральскими российскими событиями: 23 и 24 февраля, которые западные политики рассматривают как знаковые, члены ЕС на своем заседании не смогли согласовать десятый пакет санкций против России, сообщает Reuters.
По предварительным данным, ряд вопросов остался не согласованным.
«В том числе по каучуку и обязательствам по отчетности российских активов в Европе», — приводит агентство слова одного из собеседников.
Также европейские санкции не затронули и атомную отрасль, несмотря на давление ряда стран по этому вопросу, рассказал РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Потому что мы очень резко возражали против этого, и были некоторые другие государства-члены, не слишком много, но некоторые, которые встали на нашу сторону в этом отношении», – пояснил представитель Венгрии.
Евросоюз не может ввести санкции против «Росатома», потому что он снабжает ядерным топливом большое количество реакторов в ЕС, для полного отказа от топлива странам союза необходимо увеличить свои производственные мощности, рассказал член высшей экспертной комиссии общественного совета «Росатома» Олег Муратов в разговоре с НСН.
«"Росатом" снабжает ядерным топливом большое количество ядерных энергетических и исследовательских реакторов, которые находятся в Евросоюзе, не считая тех реакторов, которые были построены по отечественным технологиям…. Это Финляндия, Чехия, Словакия, Венгрия и Болгария. Топливо поставляется не только в упомянутые страны, но и в Германию, даже в США. Санкции возможны, но этот вопрос будет решаться с тем, как будет обеспечиваться снабжение топливом. Можно сделать политическое заявление: мы введем санкции и откажемся. Однако фактически этот вопрос очень сложный. Принять такие санкции завтра – это нереально. Необходимо увеличить мощности по производству топлива, а это займет не один год и даже не несколько лет. Минимум два-три года в самом оптимистичном варианте», - сказал Муратов.
Новый европейский санкционный пакет «весит» 11 миллиардов евро. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, он предусматривает новые торговые ограничения, а также запрет экспорта в Россию технологий.
Глава ЕК уточнила, что меры будут введены в отношении десятков электронных компонентов, которые используются в российских военных системах: дронах, ракетах и вертолетах.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в 10-й пакет антироссийских санкций будут включены около 100 человек и компаний. По его словам, это российские политики, военные и пропагандисты.
Сегодня, 24 февраля, также ожидается очередной пакет ограничительных мер против России от Соединенных Штатов. Его анонсировала газете The Washington Post замгоссекретаря Виктория Нуланд.
По ее словам, очередной санкционный пакет также коснется механизмов, с помощью которых РФ обходит западные ограничения. Представитель Госдепа отметила, что российские компании продолжают импортировать оборудование и электронику из третьих стран. Кроме того, замгоссекретаря анонсировала меры против китайских компаний, которые помогают России обходить ограничения.
Санкции, которые США пытается применять в качестве аналога ядерного оружия, не смогли нанести столь сильного удара, о котором мечтали в Вашингтоне. В связи с этим возникает вопрос об их эффективности, пишет издание Bloomberg.
Журналисты обратили внимание на то, что Соединенные Штаты постепенно утрачивали влияние на страны, в отношении которых применяли санкции: Иран, Куба, Сирия, Мьянма, Северная Корея и Венесуэла.
«Теперь еще Россия и Китай с их крупной экономикой и обширными глобальными торговыми сетями, пришли к выводу, что санкции останутся в силе навсегда и лучше к ним приспособиться и переориентировать торговлю на другие рынки, чем пытаться добиться их отмены», – считает бывший сотрудник Казначейства Франции Агата Демаре.
По данным Bloomberg, сокращение российской экономики на фоне санкций произошло в меньшей степени, чем надеялись в США, а в 2023 году она начнет расти. Россия выстаивает партнерские отношения с Китаем, и американские санкции могут стимулировать два крупнейших государства разработать свои собственные ограничения.
Авторы Bloomberg призывают США, которые впервые за несколько десятилетий начали конкурировать с великими державами, отказаться от тех ожиданий, которые Вашингтон связывал с введением санкций.
Запад путем санкций против РФ хотел заставить россиян страдать и дестабилизировать общество изнутри, сказал в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин. По словам главы государства, отечественная экономика и система управления оказалась прочнее, пишет НСН.
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