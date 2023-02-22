Боррель назвал «неплохим» прошлый год для российской экономики
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью радио Onda Zero рассказал, что российская экономика, несмотря на санкции, «неплохо» себя чувствовала в прошлом году.
Боррель считает, что причиной стал рост цен на энергоносители. Он также напомнил, что Европа продолжала закупать газ, не имея никаких альтернатив.
Однако, по его словам, ситуация на сегодняшний день значительно изменилась, так как Европа энергетически больше не зависит от Москвы. Поставки газа снизились на 34% - с 40 до 6%, отметил политик.
При этом он уверен, что Россия не сможет найти новых покупателей, которые бы смогли полноценно заменить Европу.
Ранее ученые Кельнского института немецкой экономики по результатам своих исследований заявили, что мировая экономика потеряла более $1,6 триллиона из-за кризиса на Украине.
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